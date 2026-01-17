El partido entre Colombia y Portugal que se disputará en Miami en junio se convirtió en el encuentro más solicitado de la Copa Mundial de la FIFA 2026, según informó este viernes el comité organizador local.

El duelo está programado para el sábado 27 de junio en el Hard Rock Stadium, ubicado en Miami Gardens, y se perfila como uno de los grandes atractivos del torneo, con una alta expectativa de asistencia de aficionados procedentes de distintas partes del mundo.

“Tener el partido más solicitado de toda la Copa Mundial de la FIFA justo aquí en Miami habla de la energía, diversidad y atractivo internacional incomparables de nuestra ciudad”, señaló en un comunicado Rodney Barreto, copresidente del Comité Organizador Local de la FIFA en Miami.

La organización confirmó que, durante la fase de sorteo aleatorio para la venta de entradas, se registraron más de 500 millones de solicitudes a nivel global. Dentro de ese proceso, el encuentro entre Colombia y Portugal fue el que concentró la mayor cantidad de peticiones de boletos de todo el calendario del torneo.

El comité organizador destacó además que Miami, como una de las 16 ciudades anfitrionas distribuidas entre Estados Unidos, Canadá y México, tendrá un papel clave en el desarrollo del que será el Mundial más grande en la historia de la FIFA.

La elevada demanda por este partido refuerza la posición de Miami como uno de los principales epicentros del evento y subraya el atractivo que genera el enfrentamiento entre dos selecciones con amplia base de seguidores a nivel internacional.