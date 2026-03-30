Jamón glaseado con miel al horno para Pascua

El horno está encendido desde temprano y el aroma dulce comienza a llenar la cocina. El jamón glaseado de Pascua no es complicado, pero sí requiere atención en los últimos minutos, cuando el glaseado empieza a burbujear y a formar esa capa brillante que lo hace tan especial.

En muchas familias, este plato marca el centro de la mesa durante la celebración. Es práctico porque rinde bastante, se puede preparar con anticipación y combina tanto con guarniciones clásicas americanas como con acompañamientos latinos.

La clave está en no sobrecocinarlo. El jamón ya viene ahumado o precocido; lo que buscamos es calentarlo suavemente y darle carácter con el glaseado.

Ingredientes

1 jamón precocido entero (aprox. 4–5 kg)

1 taza de miel

½ taza de mostaza Dijon

½ taza de azúcar morena

¼ taza de jugo de naranja

1 cucharadita de canela

Clavos de olor enteros opcional

Preparación

Precalienta el horno a 325°F (165°C).

Coloca el jamón en una bandeja profunda con la parte plana hacia abajo. Si deseas, haz cortes superficiales en forma de rombos sobre la grasa.

Cubre con papel aluminio y hornea aproximadamente 15 minutos por libra.

Mientras tanto, mezcla la miel, la mostaza, el azúcar morena, el jugo de naranja y la canela hasta integrar completamente.

Durante los últimos 30 a 40 minutos de cocción, retira el aluminio y comienza a barnizar el jamón con el glaseado cada 10 minutos. Esto permitirá que la superficie se caramelice gradualmente.

Si deseas más brillo, sube ligeramente la temperatura durante los últimos minutos, vigilando para que no se queme.

Deja reposar 15 minutos antes de cortar.

Para que quede perfecto

No omitas el reposo; ayuda a conservar los jugos.

Si el glaseado se espesa demasiado, añade una cucharada de jugo adicional.

Utiliza un termómetro si quieres precisión: el centro debe alcanzar 140°F (60°C).

El jamón glaseado de Pascua se sirve en rebanadas gruesas, con ese contraste entre el interior suave y la capa exterior ligeramente caramelizada. Es un plato que luce abundante sin necesidad de técnicas complicadas.