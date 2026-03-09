La actriz irlandesa Jessie Buckley reveló que el teatro y la música fueron fundamentales para superar un trastorno alimentario y una depresión durante su adolescencia.

Jessie Buckley hizo estas declaraciones en el programa de radio de la BBC Desert Island Discs (Discos de la isla desierta), donde explicó que actuar siempre ha sido una parte esencial de su vida.

“Actuar es como beber agua para mí”, afirmó la intérprete de 36 años durante la entrevista.

Jessie Buckley recuerda su adolescencia

Durante la conversación, Jessie Buckley recordó uno de los momentos más difíciles de su juventud.

A los 17 años participó en el concurso de talentos de la BBC I’d Do Anything, un programa que buscaba a la actriz que interpretaría a Nancy en el musical Oliver!.

La artista explicó que durante esa etapa recibió muchas críticas por su apariencia física, lo que influyó en su salud mental.

“Tuve un trastorno alimentario. Llevó tiempo y requirió mucha ayuda. También fue depresión”, contó.

La actriz señaló que comenzó a acudir a terapia en esa época y que ese apoyo fue fundamental para su recuperación.

El papel del arte en su recuperación

Jessie Buckley afirmó que la música, el teatro y el descanso son elementos esenciales para su bienestar.

Según explicó, actuar le permitió encontrar una forma de expresar emociones difíciles y entender mejor sus propias vulnerabilidades.

“No sabía cómo estar viva de la manera en que quería estarlo. Fue difícil, pero ni por un segundo me arrepiento”, dijo.

También aseguró que con el tiempo aprendió a transformar esas experiencias en una fuente de crecimiento personal.

“No puedes caminar por la vida sin que te afecten las cosas. Pero puedes transformar eso en algo que te permita ser más humano”, añadió.

Una carrera en ascenso

Jessie Buckley atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera.

La actriz fue nominada al Oscar por su papel en la película Hamnet, interpretación por la que ya obtuvo un premio BAFTA y un Globo de Oro.

Además de su carrera como actriz, Buckley también ha desarrollado una trayectoria musical. En 2022 fue nominada al prestigioso premio Mercury por su trabajo como cantante.

Al recordar su adolescencia y las dificultades que enfrentó, la artista aseguró que se siente orgullosa de la joven que fue.

“Estoy muy orgullosa de esa chica. Creo que lo hizo muy bien y no me arrepiento de nada”, concluyó.