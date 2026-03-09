Cruz Azul enfrentará a Monterrey en uno de los partidos más atractivos de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf. El duelo Cruz Azul Monterrey se disputará este martes en el estadio BBVA, en el norte de México.

El equipo celeste, dirigido por el argentino Nicolás Larcamón, llega en gran momento. Los Azules lideran el torneo Clausura del fútbol mexicano y buscarán trasladar ese buen rendimiento al escenario internacional.

Por su parte, Monterrey afronta el encuentro en medio de cambios. El club despidió recientemente al entrenador español Domenec Torrent y comenzó un nuevo proyecto bajo la dirección del argentino Nicolás Sánchez.

Cruz Azul Monterrey, duelo con aroma de revancha

El enfrentamiento Cruz Azul Monterrey genera gran expectativa porque ambos equipos se enfrentaron recientemente en la liga mexicana.

El pasado 28 de febrero, Cruz Azul derrotó a los Rayados por 0-2 en el mismo estadio BBVA. Ese resultado añade un componente de revancha para el conjunto regiomontano.

Larcamón buscará repetir la fórmula ofensiva con un ataque encabezado por el delantero uruguayo Gabriel “Toro” Fernández. También tendrán protagonismo los argentinos José Paradela y Agustín Palavecino.

Monterrey busca recuperarse en casa

Monterrey intentará aprovechar su condición de local para revertir el momento irregular que vive en la liga.

El equipo ocupa actualmente el noveno lugar del Clausura, una posición muy por debajo de las expectativas del club y de su afición.

El pasado fin de semana los Rayados mostraron buen nivel en el clásico regio ante Tigres UANL, aunque terminaron perdiendo 1-0 con un gol en los minutos finales del francés André-Pierre Gignac.

Una victoria frente a Cruz Azul permitiría al equipo recuperar confianza y dar un golpe de autoridad en el torneo continental.

Figuras ofensivas en ambos equipos

Monterrey contará con jugadores clave como el español Sergio Canales y el argentino Lucas Ocampos en la zona de mediocampo.

En el ataque, el equipo apostará por el delantero montenegrino Uros Durjdevic para intentar superar a la defensa celeste.

Cruz Azul tendrá una baja importante en la defensa, ya que el colombiano Willer Ditta no podrá jugar debido a una suspensión.

En la ronda anterior del torneo, Cruz Azul avanzó con una contundente victoria global de 8-0 ante Vancouver FC. Monterrey, por su parte, eliminó al Xelajú de Guatemala con marcador global de 3-1.

El partido de vuelta se disputará la próxima semana en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, donde Cruz Azul actuará como local.

El ganador de la serie se enfrentará en la siguiente ronda al vencedor del cruce entre Alajuelense de Costa Rica y Los Angeles FC.

Alineaciones probables

Monterrey:

Santiago Melé; Gerardo Arteaga, Víctor Guzmán, Daniel Aceves, John Stefan Medina; Sergio Canales, Luca Orellano, Jorge Rodríguez, Iker Fimbres, Allen Rojas; Uros Durjdevic.

Entrenador: Nicolás Sánchez.

Cruz Azul:

Andrés Gudiño; Omar Campos, Gonzalo Puovi, Jorge Rodarte; Erik Lira, Agustín Palavecino, Jeremy Márquez, Carlos Rodríguez, José Paradela, Rodolfo Rotondi; Gabriel Fernández.

Entrenador: Nicolás Larcamón.

Árbitro: por designar.

Hora: 19:00 (01:00 GMT).

Estadio: BBVA, Monterrey, capacidad para 53.500 espectadores.