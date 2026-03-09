Rodrigo Hernández, centrocampista del Manchester City, recibió una multa Rodri de 80.000 libras (unos 92.000 euros) por sus declaraciones sobre los árbitros tras el empate 2-2 contra el Tottenham Hotspur el pasado 1 de febrero.

La Federación Inglesa de Fútbol (FA) sancionó al jugador español por considerar que sus comentarios ponían en duda la imparcialidad y la integridad de los árbitros.

Según explicó la FA, Rodri incurrió en una conducta impropia al realizar declaraciones en una entrevista posterior al partido que cuestionaban el trabajo arbitral.

La polémica tras el empate ante Tottenham

La multa Rodri se produce después de las declaraciones del jugador tras el empate contra los Spurs, un partido en el que el Manchester City llegó a desperdiciar una ventaja de dos goles.

Después del encuentro, el centrocampista criticó una acción que consideraba clave en el desarrollo del partido.

“No quieren que ganemos y el árbitro tiene que ser neutral. Hay una falta clarísima en la primera acción. Le da una patada muy clara y el VAR está ahí por una razón”, afirmó Rodri en declaraciones a la Premier League.

El jugador también expresó su frustración por lo que consideraba decisiones arbitrales repetidas en varios encuentros.

“Nunca hablo de los árbitros porque respeto mucho su trabajo, pero no es solo hoy, van dos o tres partidos seguidos. Hemos ganado mucho y la gente no quiere que ganemos, pero el árbitro tiene que ser neutral”, agregó.

Rodri admitió su responsabilidad

Durante el proceso disciplinario, el futbolista reconoció su responsabilidad en las declaraciones y colaboró con la investigación.

En sus alegaciones, el jugador aclaró que cuando dijo que “no quieren que ganemos” no se refería a los árbitros, sino a los aficionados de otros equipos de la Premier League.

“Estas palabras no se referían a los árbitros, que son neutrales en sus decisiones. No dije que no fueran neutrales”, explicó el mediocampista español.

La FA tuvo en cuenta varios factores para determinar la multa Rodri. Entre ellos, que el español no es su lengua materna, que las declaraciones se realizaron inmediatamente después del partido y que el jugador no es reincidente.

La comisión disciplinaria decidió finalmente imponer únicamente una sanción económica y descartó aplicar una suspensión deportiva.