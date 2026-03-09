Los Óscar 2026 presentan un escenario lleno de expectativas y dudas. Las películas Sinners y One Battle After Another llegan a la 98ª edición de los Premios de la Academia con un número impresionante de nominaciones, pero convertir ese dominio en estatuillas es una tarea mucho más difícil de lo que parece.

La historia reciente demuestra que acumular muchas candidaturas no siempre se traduce en victorias.

Dos películas con muchas nominaciones

Sinners, dirigida por Ryan Coogler y protagonizada por Michael B. Jordan, lidera la carrera con 16 nominaciones. Muy cerca aparece One Battle After Another, de Paul Thomas Anderson y protagonizada por Leonardo DiCaprio, con 13 candidaturas.

Ambas producciones compiten directamente en 11 categorías, lo que significa que solo una podrá imponerse en muchas de las estatuillas más importantes.

Este escenario hace que lograr un dominio absoluto sea prácticamente imposible.

El raro caso del éxito total

En las últimas décadas solo una película ha conseguido una efectividad perfecta en los Óscar.

En 2004, The Lord of the Rings: The Return of the King ganó las 11 categorías en las que estaba nominada, un logro histórico que no se ha repetido desde entonces.

Por lo general, las producciones con muchas nominaciones terminan ganando entre el 45 % y el 50 % de sus candidaturas.

Incluso películas consideradas grandes favoritas no logran dominar completamente la gala.

Grandes victorias… pero no totales

En el pasado reciente hubo películas con resultados impresionantes, aunque sin alcanzar la perfección.

Titanic ganó 11 de 14 premios en 1998, mientras que Oppenheimer se llevó 7 de 13 estatuillas en 2024.

Otro caso recordado es La La Land, que ganó 6 de 14 categorías en 2017 y se convirtió en uno de los filmes más influyentes de aquella edición, a pesar de la famosa confusión en el premio a mejor película, que finalmente fue para Moonlight.

Estos ejemplos muestran cómo el voto de la Academia suele repartir los galardones entre varias producciones.

El riesgo de irse sin premios

Un gran número de nominaciones también puede esconder un riesgo importante.

La historia de los Óscar incluye casos en los que películas con muchas candidaturas terminaron sin ganar ningún premio.

Entre ellas están The Turning Point (1977) y The Color Purple (1986).

Incluso recientemente, Emilia Pérez recibió 13 nominaciones pero solo consiguió dos estatuillas, lo que refleja lo impredecible que puede ser la votación.

El “quinteto perfecto” seguirá esperando

Existe además otro logro extremadamente raro en la historia de los Premios de la Academia: ganar las cinco categorías principales.

Ese llamado “combo perfecto” incluye mejor película, mejor director, mejor actor, mejor actriz y mejor guion.

Solo tres películas lo han logrado:

It Happened One Night (1935)

One Flew Over the Cuckoo’s Nest (1975)

The Silence of the Lambs (1991)

En los Óscar 2026, ese récord es imposible de repetir porque ninguna película está nominada en las cinco categorías principales.