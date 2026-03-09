La moda París para la temporada otoño-invierno 2026-2027 está mostrando colecciones pensadas para acompañar a mujeres con personalidad fuerte y estilo definido.

Durante la Semana de la Moda de París, varias firmas han presentado propuestas que combinan feminidad, comodidad y elegancia. Entre las tendencias destacan los vestidos largos y amplios, además de trajes chaqueta con inspiración urbana y ejecutiva.

Una modelo presenta una creación de la colección Otoño/Invierno 2026 de la diseñadora australiana Simone Zimmermann durante la Semana de la Moda de París, en París, Francia, el 9 de marzo de 2026. La presentación de las colecciones femeninas se realizará del 2 al 10 de marzo de 2025.Moda, Francia) EFE/EPA/Mohammed Badra

Zimmermann apuesta por la feminidad

La firma australiana Zimmermann presentó una colección que refuerza su identidad basada en la feminidad y la elegancia.

La diseñadora Nicky Zimmermann mostró más de cincuenta conjuntos en los que reinterpretó piezas clásicas con un enfoque moderno.

Uno de los elementos más llamativos fue el uso de pañuelos transformados en tops, vestidos y faldas largas.

También se vieron prendas interiores expuestas como parte del diseño, lo que aportó un toque sensual a varios conjuntos.

La colección incluyó abrigos de piel sintética, chaquetones y estolas acompañadas por cinturones anchos.

En las siluetas destacaron chaquetas amplias, monos, pantalones de diferentes cortes y vestidos con volantes y asimetrías.

La paleta de colores incluyó verdes, marrones, granates, tonos crema y combinaciones de blanco y negro.

Entre los materiales utilizados aparecieron cuero vegano, denim, encaje y pieles sintéticas.

Gabriela Hearst presenta elegancia minimalista

La diseñadora uruguaya Gabriela Hearst, radicada en Nueva York, también presentó su colección dentro del calendario oficial de la moda París.

El desfile se celebró en el Petit Palais, un espacio emblemático situado entre los Campos Elíseos y Los Inválidos.

Hearst apostó por prendas largas, desde abrigos hasta vestidos, combinadas con botas de estilo cowboy.

Su propuesta se centra en un guardarropa compuesto por piezas básicas pensadas para mujeres de silueta estilizada.

La colección incluyó trajes chaqueta de inspiración masculina para el día y vestidos elegantes para la noche, aunque muchos de ellos pueden usarse también durante el día.

Encajes, flecos y volantes aparecieron en varias prendas.

En cuanto a colores, destacaron los marrones, grises y azules.

Longchamp mezcla moda y arte

La casa Longchamp también presentó su colección para otoño-invierno 2026-2027 durante la jornada.

En esta ocasión colaboró con la artista francesa Caroline Hélain, conocida por sus pinturas de paisajes.

Sus obras se trasladaron a diferentes piezas de la colección, especialmente a bolsos como el modelo Daylong en versión de viaje.

La dirección creativa de la firma continúa en manos de Sophie Delafontaine, nieta del fundador de Longchamp.

Las nuevas propuestas reflejan la intención de la marca de combinar moda, arte y funcionalidad en sus diseños.