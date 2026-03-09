La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirmó este lunes que, aunque nadie desea un conflicto armado, es posible tomar una posición clara en defensa de ciertos valores.

Durante un desayuno con inversores en Nueva York, la dirigente señaló que no se deben destruir las relaciones construidas durante décadas entre España y Estados Unidos con “eslóganes vacíos o hipocresía”.

“Considero que nadie quiere guerras, no conozco a nadie que quiera una guerra. No nos gusta a nadie y nos duele a todos”, afirmó.

Sin embargo, añadió que tampoco se puede ignorar la situación en países gobernados por regímenes autoritarios.

Ayuso mencionó, entre otros ejemplos, al régimen iraní y denunció la persecución contra las mujeres, los abusos contra civiles y el desarrollo del programa nuclear del país.

Referencia al conflicto con Irán

Las declaraciones se producen en el contexto del conflicto en Oriente Medio y de las tensiones internacionales derivadas de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Ayuso afirmó que espera que los cambios en la región puedan contribuir a mejorar la situación de los derechos humanos.

“Ojalá este sea el comienzo de la liberación de tantas mujeres por todo el mundo”, expresó.

La presidenta madrileña también mencionó otros conflictos internacionales y aseguró que, si nadie actuara frente a ciertos regímenes, seguirían existiendo presos políticos en países como Venezuela o rehenes retenidos por grupos armados como Hamás.

Refuerzo de las relaciones con Estados Unidos

Durante su visita a Nueva York, Ayuso subrayó la importancia de fortalecer la relación económica entre España y Estados Unidos.

Según explicó, existen numerosos vínculos comerciales y empresariales entre ambos países.

“Es fundamental seguir multiplicando las inversiones y los lazos con potencias como Estados Unidos”, afirmó.

De acuerdo con datos del Gobierno regional, el 64 % de toda la inversión estadounidense en España se dirige a la Comunidad de Madrid.

Además, Madrid es también la región española que más invierte en Estados Unidos, con cerca de 17.500 millones de euros desde 2019.

Las cifras oficiales indican que Estados Unidos es el principal inversor extranjero en la región madrileña, con más de 28.300 millones de euros destinados desde 2019, principalmente en el sector de telecomunicaciones.

Agenda institucional en Nueva York

Ayuso permanecerá en Nueva York hasta el martes como parte de su sexto viaje oficial a Estados Unidos.

Durante su estancia tiene previsto reunirse con empresas, fondos de inversión y startups junto a la Cámara de Comercio España-Estados Unidos.

También mantendrá encuentros con responsables de compañías como PayPal y el fondo de inversión Apollo Global Management.

Además, la presidenta madrileña asistió al XXV Festival de Flamenco de Nueva York, donde participó en un espectáculo protagonizado por la bailaora Sara Baras.