La carrera al Óscar a mejor película internacional en 2026 se perfila como una de las más disputadas de la gala. Varias producciones han logrado destacar durante la temporada de premios, pero dos títulos parecen liderar las predicciones: la noruega Valor sentimental y la brasileña El agente secreto.

En una temporada marcada por el protagonismo del cine extranjero más allá de su propia categoría, ambas películas también compiten por el premio principal a mejor película.

‘Valor sentimental’, la favorita de la temporada

La película Valor sentimental, dirigida por el cineasta noruego Joachim Trier, se ha consolidado como una de las favoritas de la crítica.

El filme ha ganado reconocimiento tras su paso por festivales internacionales y premios importantes como los BAFTA y los Premios del Cine Europeo.

Protagonizada por Renate Reinsve y Stellan Skarsgård, la historia sigue a Gustav, un reconocido director de cine que intenta convencer a su hija Nora de protagonizar su próxima película, profundamente personal. Ella, sin embargo, se niega a participar.

La cinta explora temas como la paternidad ausente, los traumas familiares, la memoria y los vínculos emocionales, elementos característicos del estilo narrativo de Trier.

Según el portal especializado Gold Derby, la producción noruega encabeza actualmente las predicciones para ganar el Óscar a mejor película internacional.

‘El agente secreto’, fuerte competidora

Muy cerca en las apuestas aparece El agente secreto, del director brasileño Kleber Mendonça Filho.

La película sigue a un padre interpretado por Wagner Moura que intenta reencontrarse con su hijo mientras huye del país perseguido por el aparato represivo del Estado.

La historia está ambientada durante la dictadura militar en Recife en la década de 1970 y aborda temas relacionados con la memoria histórica y la represión política.

La producción brasileña ya ha recibido premios como el Globo de Oro y los Critics’ Choice Awards, lo que la posiciona como una de las grandes contendientes de la categoría.

Mientras Valor sentimental suma nueve nominaciones en total, El agente secreto cuenta con tres candidaturas.

‘Un simple accidente’ gana relevancia

Otra de las películas que ha ganado atención en la carrera al Óscar a mejor película internacional es Un simple accidente.

La cinta compite por Francia, aunque fue dirigida por el cineasta iraní Jafar Panahi.

El filme, ganador de la Palma de Oro en el Festival de Cannes 2025, narra la historia de un grupo de exprisioneros políticos que creen haber encontrado al hombre que los torturó durante su tiempo en prisión.

Debido a que Panahi ha enfrentado persecución por parte del gobierno iraní, la película fue rodada clandestinamente en Irán con un equipo reducido.

España y Palestina también compiten

España busca el premio con Sirat, del director Oliver Laxe.

La película sigue a un padre y su hijo que atraviesan el desierto en busca de su hija desaparecida tras una rave.

El filme ha sido muy bien recibido por la crítica por su estilo contemplativo y su enfoque sensorial, aunque aún no ha logrado premios importantes durante la temporada.

La categoría se completa con La voz de Hind, dirigida por Kaouther Ben Hania.

La película narra la historia de una niña palestina de cinco años atrapada en medio del conflicto en Gaza.

Utilizando audios reales, la cinta mezcla elementos de documental y drama para reconstruir el intento de rescate de Hind Rajab, atrapada en un vehículo durante un ataque ocurrido en enero de 2024.

Una gala con grandes favoritos

La 98ª edición de los Premios Óscar se celebrará el 15 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

Entre las producciones más nominadas destacan Los pecadores, con 16 candidaturas, y Una batalla tras otra, con 13 nominaciones.

La competencia en la categoría de Óscar a mejor película internacional promete ser una de las más abiertas y seguidas de la noche.