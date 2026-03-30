Kali Uchis gira nuevamente por los escenarios. La artista anunció su nueva serie de conciertos en Norteamérica bajo el nombre “For the Girls Tour”, marcando su regreso pocos meses después de su última gira.

El recorrido comenzará el 26 de mayo en Morrison, Colorado. Además, incluirá presentaciones en más de diez ciudades de Estados Unidos. Entre ellas destacan Atlanta, Tampa, Houston, Phoenix y Las Vegas. Finalmente, el cierre está programado para el 8 de agosto en el T-Mobile Arena, también en Las Vegas.

Asimismo, la gira contará con colaboraciones destacadas. La cantante estadounidense Mariah The Scientist participará como artista invitada. Por otra parte, la cantante y productora Laila! será la encargada de abrir algunos de los conciertos, ampliando la propuesta musical del tour.

Mientras tanto, el anuncio llega en un momento activo para la artista. Hace apenas seis meses concluyó el “Sincerely Tour”, una gira que reunió a más de 300.000 asistentes. Además, ese proyecto fue bien recibido por la crítica, consolidando su presencia en la escena internacional.

De este modo, la nueva gira no solo representa continuidad, sino también evolución en su carrera. Kali Uchis y Mariah The Scientist ya habían trabajado juntas en la canción “Pretty Promises”, incluida en el álbum deluxe “Sincerely: P.S.”. Por eso, su participación conjunta en el tour refuerza esa conexión artística.

Finalmente, la artista sigue generando expectativa con su música. En diciembre lanzó “Muévelo”, una demo relacionada con su álbum “Orquídeas”, que había sido filtrado previamente. Así, Kali Uchis gira con un nuevo impulso, combinando presentaciones en vivo con el interés creciente por sus próximos proyectos.