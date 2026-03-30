Menu
Home/Farándula/Kali Uchis anuncia gira por Norteamérica y regresa a los escenarios con For the Girls Tour

Kali Uchis anuncia gira por Norteamérica y regresa a los escenarios con For the Girls Tour

Facebook
Twitter
Pinterest
Imagen de archivo. EFE/EPA/ALLISON DINNER

Kali Uchis gira nuevamente por los escenarios. La artista anunció su nueva serie de conciertos en Norteamérica bajo el nombre “For the Girls Tour”, marcando su regreso pocos meses después de su última gira.

    El recorrido comenzará el 26 de mayo en Morrison, Colorado. Además, incluirá presentaciones en más de diez ciudades de Estados Unidos. Entre ellas destacan Atlanta, Tampa, Houston, Phoenix y Las Vegas. Finalmente, el cierre está programado para el 8 de agosto en el T-Mobile Arena, también en Las Vegas.

    Asimismo, la gira contará con colaboraciones destacadas. La cantante estadounidense Mariah The Scientist participará como artista invitada. Por otra parte, la cantante y productora Laila! será la encargada de abrir algunos de los conciertos, ampliando la propuesta musical del tour.

    Mientras tanto, el anuncio llega en un momento activo para la artista. Hace apenas seis meses concluyó el “Sincerely Tour”, una gira que reunió a más de 300.000 asistentes. Además, ese proyecto fue bien recibido por la crítica, consolidando su presencia en la escena internacional.

    De este modo, la nueva gira no solo representa continuidad, sino también evolución en su carrera. Kali Uchis y Mariah The Scientist ya habían trabajado juntas en la canción “Pretty Promises”, incluida en el álbum deluxe “Sincerely: P.S.”. Por eso, su participación conjunta en el tour refuerza esa conexión artística.

    Finalmente, la artista sigue generando expectativa con su música. En diciembre lanzó “Muévelo”, una demo relacionada con su álbum “Orquídeas”, que había sido filtrado previamente. Así, Kali Uchis gira con un nuevo impulso, combinando presentaciones en vivo con el interés creciente por sus próximos proyectos.

    El Especialito

    El Especialito

    What to read next...
    Farándula
    BTS lidera Billboard con Arirang y rompe récords históricos tras su esperado regreso
    March 30, 4:00 PM
    By
    Farándula
    Rodaje de Tomb Raider se detiene por lesión de Sophie Turner
    March 30, 1:18 PM
    By
    Farándula
    Lisa anuncia histórica residencia en Las Vegas y marca un hito para el K-pop
    March 30, 1:00 PM
    By
    Farándula
    Luis Salgado teatro latino gana fuerza en escenarios de EE.UU.
    March 30, 8:00 AM
    By
    Farándula
    Muere Mary Beth Hurt, actriz de cine y Broadway, a los 79 años
    March 30, 7:00 AM
    By
    Farándula
    Dwayne Johnson y Anne Hathaway serán reconocidos como Leyendas de Disney
    March 27, 11:57 AM
    By
    Farándula
    Bill Maher recibirá el premio Mark Twain al humor en Washington
    March 27, 8:00 AM
    By
    Farándula
    Tom Hanks protagonizará ‘The Comebacker’, nueva película de béisbol
    March 27, 8:00 AM
    By

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *