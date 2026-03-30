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BTS lidera Billboard con Arirang y rompe récords históricos tras su esperado regreso

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La popular banda surcoreana de K-pop BTS celebra un megaconcierto de retorno en el corazón de Seúl. EFE/Kim Hong-Ji /

BTS Billboard vuelve a dominar la industria musical. El grupo surcoreano debutó en el primer lugar de la lista Billboard con su nuevo álbum “Arirang”, marcando un regreso contundente tras más de tres años de pausa.

    La producción alcanzó 641.000 unidades equivalentes en su primera semana. De ese total, 532.000 corresponden a ventas físicas. Además, estas cifras representan el mejor desempeño para un grupo en más de una década. Por eso, el impacto comercial del álbum ha sido inmediato.

    Asimismo, el sencillo principal “Swim” logró posicionarse en el número uno del Billboard Hot 100. Este logro marca el séptimo tema del grupo en alcanzar la cima. Sin embargo, también es el primero desde 2021, lo que refuerza la expectativa que rodeaba su regreso.

    Mientras tanto, la industria observa con atención estos resultados. El debut de “Arirang” se convierte en el más fuerte en términos de unidades desde el récord alcanzado por Taylor Swift con “The Life of a Showgirl”. De este modo, BTS se posiciona nuevamente entre los artistas más influyentes del panorama global.

    Por otra parte, el álbum también ha tenido un desempeño destacado fuera de Estados Unidos. Según Hanteo Chart, superó los cuatro millones de copias vendidas. Además, el videoclip de “Swim” acumuló más de 80 millones de visualizaciones en YouTube desde su estreno el 20 de marzo.

    Finalmente, el regreso del grupo no se limitó a la música. Su aparición en escenarios y plataformas digitales atrajo a más de 18 millones de espectadores en Netflix. Así, BTS Billboard no solo reafirma su poder comercial, sino que también evidencia la vigencia de su fenómeno global.

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