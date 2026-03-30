El rodaje de la nueva serie de Tomb Raider se ha detenido temporalmente tras una Sophie Turner lesión Tomb Raider que ha obligado a suspender las grabaciones en el condado de Surrey, al suroeste de Londres.

La actriz, conocida por su papel en Game of Thrones, interpreta a Lara Croft en esta nueva adaptación de Prime Video.

Confirmación oficial y versiones contradictorias

La productora confirmó que Turner sufrió una “lesión leve” y que la pausa en el rodaje es temporal, con el objetivo de permitir su recuperación.

Sin embargo, reportes del diario británico The Sun apuntan a una situación más complicada dentro del set, citando fuentes que describen el ambiente como caótico.

Esta diferencia en versiones deja claro que el alcance real del problema aún no está del todo definido.

Exigencia física detrás del personaje

El papel de Lara Croft implica un alto nivel de exigencia física.

Turner ya había revelado que entrenó intensamente para el personaje, dedicando hasta ocho horas diarias durante varios días a la semana.

Durante ese proceso, descubrió que tenía un problema crónico en la espalda, lo que ahora podría estar influyendo en la situación actual.

Producción en pausa y decisiones pendientes

Por ahora, el rodaje estará detenido al menos un mes.

Aunque algunas versiones sugieren que la producción estaría considerando reemplazar a la actriz, no existe confirmación oficial al respecto.

Además, el hecho de que ya se hayan grabado numerosas escenas complica cualquier decisión de este tipo.

Un proyecto bajo presión

La serie de Tomb Raider es uno de los proyectos más esperados de Prime Video, lo que aumenta la presión sobre la producción.

Retrasos, cambios de elenco o ajustes en el calendario podrían impactar directamente en su lanzamiento.

Por ahora, el enfoque sigue siendo la recuperación de Turner y la reanudación del rodaje.