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Lisa anuncia histórica residencia en Las Vegas y marca un hito para el K-pop

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Fotografía de archivo donde aparece la cantante Lisa de Blackpink posa durante la alfombra roja de los MTV Video Music Awards. EFE/ Octavio Guzmán

La rapera y cantante tailandesa presentará su espectáculo titulado “Viva La Lisa” en el Coliseo del Caesars Palace. Las fechas confirmadas son el 13 y 14 de noviembre, así como el 27 y 28 del mismo mes. De este modo, la artista llevará su propuesta a uno de los escenarios más emblemáticos del entretenimiento mundial.

Además, este anuncio marca un antes y un después en la industria musical asiática. Lisa se convierte en la primera integrante de una banda surcoreana en protagonizar una residencia en la ciudad. Por eso, su presencia en Las Vegas representa un avance significativo para el K-pop a nivel global.

Mientras tanto, la artista atraviesa una etapa de intensa actividad profesional. El mes pasado participó en el lanzamiento de “Deadline”, el más reciente trabajo junto a Blackpink. Asimismo, el año anterior debutó como solista con su primer álbum de estudio, “Alter Ego”.

Por otra parte, la llegada de Lisa Vegas la coloca junto a figuras de gran trayectoria. El Coliseo del Caesars Palace ha sido sede de residencias de artistas como Celine Dion, Elton John, Adele, Lady Gaga y Backstreet Boys. Sin embargo, su incorporación amplía la diversidad cultural dentro de este exclusivo grupo.

De este modo, la residencia no solo refuerza el impacto de Lisa en la música internacional, sino que también abre nuevas oportunidades para otros artistas del K-pop. Finalmente, su presencia en Las Vegas confirma la expansión global del género y su creciente influencia en los escenarios más importantes del mundo.

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