El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., ordenó a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) modificar su página web para presentar vacunas y autismo como conceptos estrechamente relacionados, alineándose con su discurso antivacunas de larga data.

Aunque Kennedy Jr. aclaró que no sostiene abiertamente que las vacunas causen autismo, insistió en que no existe evidencia suficiente para descartar un vínculo. Las modificaciones ordenadas por su despacho alteraron profundamente la comunicación científica del organismo y reabrieron un debate que los expertos consideran cerrado desde hace décadas.

La nueva versión del sitio de los CDC afirma que los estudios científicos “no han descartado la posibilidad de que las vacunas infantiles causen autismo”, y añade que la agencia, en el pasado, evitó señalar vínculos entre vacunas y autismo para “prevenir la reticencia a la vacunación”. También menciona que el Departamento de Salud y Servicios Humanos está investigando causas del autismo, incluyendo posibles vínculos con métodos de inmunización.

Estas modificaciones contradicen directamente el consenso médico global, que reafirma que no existe evidencia que relacione vacunas y autismo y que el origen de esta creencia proviene de un estudio fraudulento retirado hace años.

La decisión de Kennedy Jr. llega en un clima político donde el Gobierno estadounidense ha adoptado medidas que desincentivan la vacunación. En agosto, el secretario impulsó el nombramiento de Jim O’Neill como director interino de los CDC tras el despido de Susan Monarez, quien denunció que fue removida por oponerse a solicitudes que consideraba científicamente inapropiadas.

El propio presidente Donald Trump ha cuestionado la eficacia de algunas vacunas, sembrando dudas públicas sobre las dosis contra la covid-19 y exigiendo a farmacéuticas revelar tasas de éxito. En paralelo, estados como Florida han anunciado planes para eliminar vacunas obligatorias, una medida que expertos advierten podría reabrir la puerta a enfermedades erradicadas.

Mientras tanto, organizaciones médicas expresaron preocupación por los cambios en la comunicación oficial y alertan que la asociación entre vacunas y autismo podría alimentar desinformación peligrosa para la salud pública.