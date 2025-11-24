Buscar
Marcos Llorente sufre lesión muscular y será baja en los próximos partidos del Atlético

Marcos Llorente, en el partido contra el Getafe. EFE/Sergio Pérez

La lesión de Marcos Llorente se confirmó este lunes después de que el futbolista internacional del Atlético de Madrid se sometiera a pruebas médicas que determinaron un problema muscular en el muslo. Su ausencia llega en un momento crítico de la temporada y lo deja prácticamente descartado para los duelos contra el Inter de Milán, el Oviedo y el Barcelona.

Llorente fue sustituido apenas en el minuto 14 del encuentro ante el Getafe tras notar molestias que encendieron las alarmas en el cuerpo técnico. Las pruebas confirmaron la lesión muscular, según el parte médico difundido por el club.

El Atlético explicó que el jugador realizará sesiones de fisioterapia y ejercicios de readaptación en el gimnasio mientras su evolución marque cuándo podrá volver al terreno de juego. Como suele ocurrir en estos casos, el parte no incluye un tiempo estimado de recuperación, aunque este tipo de lesiones rara vez requieren menos de dos semanas. En algunos casos, el tiempo de baja puede extenderse más.

El calendario inmediato del Atlético no juega a su favor. En las próximas dos semanas el equipo se mide al Inter en Champions, visita al Oviedo en LaLiga y recibe al Barcelona. Dependiendo de su progreso, Llorente también podría perderse el duelo ante el Athletic Club el 6 de diciembre.

Si la lesión se prolonga, también estaría en duda para los enfrentamientos frente al PSV Eindhoven y el Valencia, previstos para la semana del 8 al 14 de diciembre.

Llorente ha sido una pieza clave para Diego Simeone durante toda la campaña, ocupando tanto el lateral derecho como el puesto de central diestro. Ante su ausencia, las alternativas naturales son Nahuel Molina y Marc Pubill, aunque ninguna ofrece la misma versatilidad que el número 14 rojiblanco.

