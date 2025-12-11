Los Manes del Cine, el pódcast creado por los productores colombianos Alfonso Díaz, Alejandro Rincón y Andrés Díaz, cierra su primera temporada consolidándose como un espacio dedicado a celebrar el séptimo arte desde una perspectiva emocional. Aquí, las películas no se juzgan por críticas, reputación o taquilla, sino por el impacto que dejan en el público y por la conexión que despiertan en los espectadores.

A lo largo de diez episodios, los creadores han construido un laboratorio creativo donde conviven análisis profundos, humor espontáneo y conversaciones cercanas. Su selección de títulos lo refleja todo: Flashdance, Morbius, Terminator Genisys, Snow White, Jurassic World Fallen Kingdom, Sucker Punch, Daniela Forever, It Ends With Us, Superman 2025 y Valerian and the City of a Thousand Planets. Cada episodio revisita obras que merecen ser redescubiertas, incluso si nunca contaron con el respaldo de la crítica especializada.

Los anfitriones coinciden en que cada persona tiene una lista de películas que la marcaron, ya sea por llegar en un momento especial, emocionar de manera inesperada o simplemente sorprender visualmente. Muchas veces no son éxitos tradicionales, pero se convierten en placeres personales que acompañan a los fans. El pódcast busca precisamente rescatar ese sentimiento y conectar con quienes aman géneros como la acción, el horror o la ciencia ficción y quieren un espacio en español donde sus gustos sean celebrados.

Parte del encanto del programa viene de las trayectorias de sus presentadores. Alfonso Díaz aporta casi dos décadas de experiencia en entretenimiento y una habilidad natural para mezclar análisis con anécdotas memorables. Alejandro Rincón suma rigor periodístico tras años cubriendo noticias internacionales, derechos civiles e inmigración. Andrés Díaz complementa con su experiencia audiovisual y su mirada narrativa clara y humana, fruto de su trabajo en proyectos digitales, documentales y contenidos educativos.

El pódcast se graba en los estudios de WELCOMETOTIMESSQUARE.COM en Nueva York y está disponible en todas las plataformas de audio y en YouTube. Su presencia digital también se expande en redes sociales como YouTube, Instagram, Facebook y Linktree bajo @losmanesdelcine, además de TikTok como @los.manes.del.cine.

Con una temporada que dejó huella y una audiencia en crecimiento, Los Manes del Cine se posiciona como un proyecto que reivindica el valor emocional del cine y que invita a revisitar títulos con una mirada más abierta, más curiosa y más apasionada.

Puedes escuchar Los Manes del Cine en todas las plataformas de audio y en YouTube: https://www.youtube.com/@losmanesdelcine