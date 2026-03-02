Kylian Mbappé sufre un esguince en la rodilla izquierda, según confirmó el Real Madrid este lunes. El parte médico ratifica que seguirá un tratamiento conservador y queda pendiente de evolución.

El club informó que el diagnóstico fue confirmado por médicos especialistas franceses. Además, las pruebas se realizaron bajo supervisión de los Servicios Médicos del Real Madrid.

La dolencia comenzó el 7 de diciembre en un partido ante el Celta de Vigo. Desde entonces, el equipo ha disputado 18 encuentros y Mbappé participó en 12.

Sin embargo, el delantero ya se perdió varios compromisos importantes. Fue baja ante Manchester City, Betis, Real Sociedad, Albacete y Atlético de Madrid.

Evolución y plazos

Hasta ahora, el jugador evitó ausentarse en dos partidos consecutivos. No obstante, recientemente se vio obligado a parar por completo.

Tras perderse el duelo europeo ante el Benfica, también es baja frente al Getafe. Además, tiene pocas opciones de llegar al partido del viernes en Balaídos.

El objetivo del cuerpo médico es que pueda reaparecer ante el Manchester City el 11 de marzo. Aun así, el club no quiere fijar una fecha concreta.

El técnico Álvaro Arbeloa explicó que buscan una recuperación total. Por lo tanto, solo regresará cuando desaparezcan por completo las molestias.

Segunda opinión médica

Mbappé viajó a Francia con permiso del club para obtener un nuevo diagnóstico. El Real Madrid retrasó el parte médico hasta contar con esa segunda valoración.

Finalmente, se descartó una lesión más grave o la necesidad de cirugía. El tratamiento conservador continúa como la opción principal.

Por ahora, el delantero suma seis días sin trabajo de campo. Su regreso dependerá exclusivamente de la evolución del esguince en la rodilla izquierda.

El club evaluará su estado día a día. Mientras tanto, el Real Madrid ajusta su planificación deportiva a la espera de recuperar a una de sus principales figuras.