Las aerolíneas europeas registraron este lunes fuertes caídas en Bolsa. El golpe llegó tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán y el repunte del petróleo, que subía cerca del 8 %.

Al cierre del mercado en Europa, el sector aéreo figuraba entre los más castigados. Además, la cancelación de rutas por el cierre de espacios aéreos agravó el escenario.

Norse Atlantic ASA encabezó las pérdidas con un desplome del 12,24 %. También Finnair cayó un 11,03 %, mientras Air France KLM retrocedió un 9,43 %.

Aegean Airlines perdió un 7 %. Por su parte, IAG cedió un 4,72 % y Lufthansa un 4,05 %. Ryanair fue la menos afectada, con un descenso del 1,57 %.

Impacto global

La presión no se limitó a Europa. En Wall Street, Frontier Group Holding bajaba más del 10 % al cierre europeo.

Asimismo, Air Canada cedía un 6,2 %. American Airlines caía un 4,41 % y JetBlue un 4,24 %. United Airlines y Delta también registraron descensos moderados.

En Asia y Oceanía la tendencia fue similar. Japan Airlines perdió un 5,89 %, mientras China Southern cayó un 8,33 %.

Singapore Airlines retrocedió un 4,74 % y Turkish Airlines un 5,20 %. Sin embargo, Korean Air logró cerrar su sesión sin variación.

Combustible y cancelaciones

El encarecimiento del combustible golpea directamente los márgenes. Según el analista Sergio López, del grupo IG, el sector sufre dos impactos simultáneos.

Por un lado, aumentan los costos operativos por rutas más largas. Por otro, las cancelaciones reducen ingresos en plena temporada clave.

Además, varias aerolíneas asiáticas suspendieron conexiones con Oriente Medio. Esa región suele funcionar como punto intermedio en rutas hacia Europa.

No obstante, López considera que el mercado ya ha descontado gran parte del impacto. Si el conflicto se resuelve en pocas semanas, podría producirse un rebote rápido.

Por ahora, las aerolíneas europeas siguen bajo presión. El comportamiento del petróleo y la evolución del conflicto marcarán los próximos movimientos.