Por Ana Disla

El actor cubano protagoniza la nueva serie , un drama familiar contemporáneo que ya está disponible en .

La producción, que consta de ocho episodios, debutó el pasado 25 de enero y estrena nuevos capítulos cada domingo a través del canal Wonder Project dentro de la plataforma.

La serie sigue a dos familias que intentan encontrar equilibrio tras importantes cambios en sus vidas, explorando temas como la conexión emocional, la coparentalidad, el duelo, las citas después del divorcio y las dinámicas de familias ensambladas.

Foto CORTESÍA: Amazon MGM Studios

Un personaje que conectó desde el primer guion

En entrevista con El Especialito, Ramírez explicó que lo que lo llevó a aceptar el proyecto fue la fuerza del libreto.

“La razón por la que honestamente lo hice fue el guion. No duré ni la mitad del episodio sin llorar”, comentó el actor, destacando la profundidad emocional de la historia.

Ramírez interpreta a David Soto, un padre ambicioso y dedicado que enfrenta los desafíos de criar hijos pequeños y adolescentes mientras navega las complejidades de la coparentalidad. Según el actor, el personaje no es perfecto, pero sí profundamente humano.

“Son personajes completos, no de una sola nota”, mencionó.

Preparación emocional y experiencia personal

Aunque Ramírez no es padre, encontró puntos de conexión personales con la historia. Sus padres se divorciaron cuando él tenía 22 años, experiencia que, según explicó, le permitió comprender mejor las decisiones difíciles que enfrentan muchas familias.

“Para mí este papel fue como una luz para entender un poquito del otro lado”, expresó Ramírez.

Para prepararse, conversó con amistades que han atravesado procesos de divorcio y coparentalidad, y recurrió a la música como herramienta para trabajar las emociones del personaje.

Una mirada a la paternidad moderna

Uno de los ejes centrales de la serie es la representación de la paternidad contemporánea. David Soto enfrenta errores, frustraciones y momentos de vulnerabilidad, pero mantiene un compromiso constante con sus hijos.

“Lo único que puedes hacer es seguir apareciendo cada día”, afirmó Ramírez durante la conversación.

La serie propone una reflexión sobre la importancia de la presencia, la paciencia y la compasión dentro del entorno familiar.

Temas universales para ver en familia

It’s Not Like That aborda temas como la pérdida, el perdón, el sentido de pertenencia y las segundas oportunidades en el amor. La producción busca mostrar que detrás de cada conflicto familiar existen matices y procesos internos que muchas veces no son visibles.

El título de la serie hace referencia precisamente a esa idea: no siempre las situaciones son como parecen.

La serie está disponible en Prime Video, con nuevos episodios cada domingo.