La operación Furia Épica marca un nuevo capítulo en el conflicto entre Estados Unidos e Irán. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, aseguró que la ofensiva ha provocado un cambio en el régimen iraní.

Según Hegseth, la misión ordenada por el presidente Donald Trump no es comparable con la guerra de Irak. Además, insistió en que no se convertirá en un conflicto interminable.

El jefe del Pentágono calificó la operación como la más letal y precisa de la historia. También afirmó que el mundo es mejor tras la muerte del ayatolá Alí Jameneí.

“Esta no es una guerra de cambio de régimen, pero con seguridad el régimen ha cambiado”, declaró en rueda de prensa. Al mismo tiempo, instó a los iraníes a aprovechar la oportunidad para transformar su gobierno.

Objetivos militares

Hegseth reiteró que los ataques buscan destruir la amenaza de misiles iraníes. Asimismo, señaló que el objetivo es impedir cualquier desarrollo nuclear.

En su intervención, subrayó que Estados Unidos no inició el conflicto. Sin embargo, advirtió que será quien lo termine.

El jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, ofreció detalles adicionales. Explicó que Trump autorizó la ofensiva el viernes 27 de febrero a las 15:38.

A las 9:45 de la mañana, hora de Teherán, comenzó una oleada coordinada de cazas, navíos y equipos no tripulados. La operación, según Caine, requerirá tiempo y esfuerzo sostenido.

Riesgos y bajas

Aunque Washington defiende la eficacia de la operación Furia Épica, reconoce que habrá costos. De hecho, Estados Unidos confirmó la muerte de un cuarto militar por heridas sufridas en los ataques iniciales.

Caine advirtió que podrían registrarse nuevas bajas mientras avanzan las acciones militares. No obstante, la Administración insiste en que sus ambiciones son realistas.

Por ahora, el Gobierno estadounidense sostiene que la ofensiva está debilitando las capacidades iraníes. Mientras tanto, el desenlace dependerá de la evolución del conflicto en las próximas semanas.