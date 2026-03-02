La guerra preventiva contra Irán marca un giro en la política exterior de Estados Unidos. El presidente Donald Trump justificó la ofensiva por un supuesto riesgo inminente contra territorio estadounidense.

La operación, realizada junto a Israel, ha sido bautizada por el Pentágono como “Furia Épica”. Sin embargo, no fue presentada previamente ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

Según la Carta de Naciones Unidas, un ataque preventivo solo es válido como autodefensa ante una amenaza inminente. En este caso, Trump no ha detallado públicamente pruebas concretas que respalden ese argumento.

El paralelismo con la invasión de Irak en 2003 es inevitable. En aquel momento, George W. Bush defendió su decisión ante el Congreso y buscó apoyo internacional.

Por el contrario, Trump lanzó la ofensiva sin un debate previo amplio en el Capitolio. Además, apenas abordó el tema en su reciente intervención ante el Congreso.

Críticas internas y dudas legales

Varios legisladores han cuestionado la legalidad y la estrategia del ataque. El congresista demócrata Jim Himes calificó la ofensiva como una guerra elegida sin un fin estratégico claro.

Esta semana, el Congreso votará resoluciones para intentar limitar la acción militar. No obstante, el presidente cuenta con mayoría en ambas cámaras.

Analistas como Nate Swanson, del Atlantic Council, advierten que la guerra preventiva contra Irán implica riesgos significativos. También subrayan la ausencia de un plan claro para el día después.

Trump ha asegurado que sectores iraníes buscan rendirse. Sin embargo, altos cargos en Teherán han rechazado cualquier negociación.

Incertidumbre regional

El conflicto podría extender la inestabilidad en Oriente Medio. El senador Chris Murphy alertó sobre el riesgo de una escalada regional.

Irán es un actor militar más fuerte que el Irak de 2003. Además, su territorio y estructura política complican cualquier escenario de intervención prolongada.

Trump estima que el conflicto podría durar entre cuatro y cinco semanas. Aun así, el impacto geopolítico podría sentirse durante mucho más tiempo.

La guerra preventiva contra Irán abre un nuevo capítulo en la política exterior estadounidense. Ahora, el debate gira en torno a su legalidad, su eficacia y sus consecuencias a largo plazo.