Zendaya y Tom Holland se casan en secreto, según confirma su estilista

La actriz estadounidense Zendaya y el actor británico Tom Holland, en una imagen de archivo. EFE/EPA/VICKIE FLORES

Zendaya y Tom Holland matrimonio sorprendió este jueves al mundo del entretenimiento. El estilista de la actriz, Law Roach, aseguró que la pareja ya se casó.

La declaración ocurrió en la alfombra roja de los premios del sindicato SAG-AFTRA. Allí, Roach afirmó que la boda ya sucedió.

Ante la pregunta directa de un periodista, respondió que era completamente cierto. El breve video se volvió viral y acumuló millones de reproducciones en pocas horas.

Varios medios especializados replicaron la información. Entre ellos se encuentran People, Variety y The Hollywood Reporter.

Rumores que venían creciendo

Los rumores sobre Zendaya y Tom Holland matrimonio comenzaron en 2025. Durante los Globos de Oro, la actriz fue vista con un anillo de diamante en la mano izquierda.

Meses después, Holland se refirió públicamente a ella como su prometida. Desde entonces, las especulaciones aumentaron.

La pareja ha mantenido su relación con discreción. Se conocieron en 2016 durante el rodaje de Spider-Man: Homecoming.

En 2017 surgieron las primeras confirmaciones de que salían juntos. No obstante, evitaron hacer declaraciones públicas durante años.

Una relación consolidada

Las primeras imágenes románticas se difundieron en 2021. Ambos fueron fotografiados besándose dentro de un automóvil.

Desde entonces, han aparecido juntos en eventos y alfombras rojas. Sin embargo, siempre han sido reservados con su vida privada.

Zendaya y Tom Holland matrimonio marca un nuevo capítulo en una relación que ha crecido lejos del escándalo. Aunque no han emitido un comunicado oficial, la confirmación del estilista ha dado por hecho el enlace.

Por ahora, la pareja continúa enfocada en sus respectivos proyectos profesionales, mientras la noticia sigue generando reacciones en redes sociales.

