Thiago Pitarch titular es la gran novedad del Real Madrid ante el Getafe. El centrocampista de 18 años tendrá su primera titularidad con el primer equipo blanco.

El joven jugador del Castilla ya había sumado minutos en la Liga de Campeones frente al Benfica. Sin embargo, ahora recibe la confianza plena de Álvaro Arbeloa desde el inicio.

La oportunidad llega tras la baja de Eduardo Camavinga por una dolencia bucal. Por ello, el técnico apuesta por la juventud en el centro del campo.

Cambios en el once

Además de Thiago Pitarch titular, destaca el regreso de David Alaba a la defensa. El austríaco parte por delante de Dean Huijsen, recién recuperado de un problema muscular.

Arbeloa mantiene el sistema con cuatro centrocampistas. En consecuencia, Rodrygo Goes queda fuera del once inicial.

En ataque, Gonzalo García acompañará a Vinícius. Así, el equipo busca equilibrio entre juventud y experiencia.

El Real Madrid inicia con Courtois; Trent, Rüdiger, Alaba, Carreras; Tchouaméni, Thiago Pitarch, Fede Valverde, Güler; Vinícius y Gonzalo.

El once del Getafe

Por su parte, el Getafe presenta cambios obligados. Abdel Abqar no se recuperó de molestias musculares.

Sebastián Boselli ocupará su lugar y debutará como titular. Además, Diego Rico regresa al lateral izquierdo.

La sanción de Djené Dakonam obliga a Juan Iglesias a adelantar su posición. El resto del equipo será el mismo que cayó ante el Sevilla.

El Getafe saldrá con Soria; Kiko Femenía, Boselli, Duarte, Zaid Romero, Diego Rico; Juan Iglesias, Milla, Arambarri; Satriano y Luis Vázquez.

Con Thiago Pitarch titular, el Real Madrid apuesta por el talento joven en un duelo clave de LaLiga.