El petróleo WTI se dispara más de 6 % tras ofensiva de EE.UU. e Israel contra Irán

El petróleo WTI se dispara más de 6 % tras ofensiva de EE.UU. e Israel contra Irán

Fotografía de archivo de plataformas petroleras que operan en Los Ángeles (EE.UU.). EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN

El petróleo WTI registró este lunes un fuerte repunte en los mercados internacionales. El crudo intermedio de Texas subió un 6,28 % y cerró en 71,23 dólares por barril.

La subida se produjo en la primera sesión bursátil tras la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán. El conflicto, iniciado el sábado, genera preocupación por el suministro global de crudo.

Al cierre en la Bolsa Mercantil de Nueva York, los contratos de futuros para entrega en abril avanzaron 4,21 dólares frente al viernes. Así, el mercado reaccionó con rapidez ante la escalada de tensión en Oriente Medio.

Impacto geopolítico

El petróleo WTI suele responder con volatilidad ante conflictos en regiones productoras. En este caso, el temor se centra en posibles interrupciones en el flujo de crudo.

Irán es un actor clave dentro del mercado energético. Por lo tanto, cualquier amenaza a su producción o exportación impacta de inmediato en los precios.

Además, los inversionistas evalúan el riesgo de una expansión del conflicto. Si la tensión aumenta, el suministro podría verse afectado de forma más prolongada.

Reacción del mercado

El movimiento del petróleo WTI refleja cautela y especulación. Los operadores buscan anticipar escenarios de escasez o restricciones en las rutas comerciales.

Mientras tanto, los analistas observan si el repunte se mantendrá en los próximos días. Todo dependerá de la evolución de la situación geopolítica y de posibles respuestas internacionales.

Por ahora, el mercado energético permanece atento a cualquier señal que pueda alterar la estabilidad del suministro mundial.

El Especialito

