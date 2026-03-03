Por Ana Disla

FOX Deportes con el Clásico Mundial 2026 abre una temporada especial para la cadena deportiva en español, que conmemora tres décadas al aire. El torneo se disputará del 4 al 17 de marzo en Tokio, San Juan, Houston y Miami, con 28 partidos transmitidos por la señal.

La cobertura del FOX Deportes Clásico Mundial 2026 coincide con el aniversario número 30 del canal, fundado en 1996 como la primera cadena deportiva en español en Estados Unidos. En ese tiempo, la audiencia latina ha crecido y también la manera de consumir deportes.

En entrevista con El Especialito, los narradores Carlos Álvarez y Edgar González reflexionaron sobre esa transformación. Álvarez explicó que la tecnología cambió la relación con el público. “Hoy tenemos retroalimentación inmediata a través de redes sociales. Antes esa interacción no existía”, señaló.

González agregó que esa cercanía fortalece la conexión cultural. “La gente escucha el béisbol en el idioma con el que creció. Eso genera confianza y pertenencia”, afirmó.

Pasión e Identidad en el Clásico Mundial

El Clásico Mundial despierta emociones intensas. Cada selección representa una historia nacional. Mantener equilibrio periodístico en ese contexto es un reto constante.

“Si eres mexicano y narras a México, claro que sientes algo especial”, reconoció González. Aún así, subrayó la importancia de ofrecer análisis para ambos lados y permitir que la audiencia forme su propia opinión.

Álvarez recordó un momento que ilustra la intensidad del béisbol. Contó que reaccionó con un salto espontáneo ante un cuadrangular inesperado en una Serie Mundial. “Somos humanos. Hay jugadas que sorprenden a cualquiera”, comentó.

El torneo contará con figuras como Shohei Ohtani, Aaron Judge, Juan Soto y Ronald Acuña. La edición anterior rompió récords de audiencia, con más de cinco millones de espectadores promedio en plataformas de FOX.

Más que un Torneo

Para la comunidad latina en Estados Unidos, el Clásico funciona como puente cultural. Álvarez señaló que celebrar el torneo en territorio estadounidense permite a inmigrantes sentir el orgullo de su país sin salir de casa.

González destacó diferencias culturales en la manera de jugar. Considera que el béisbol latino suele ser más expresivo, mientras que en Estados Unidos predomina un enfoque técnico. Ambas visiones conviven en el Clásico.

Treinta años después de su debut, Fox Deportes celebra su historia mirando hacia adelante. En marzo, la pelota volverá a rodar y, con ella, una narrativa que forma parte de la experiencia latina en Estados Unidos.