La NASA completó con éxito las pruebas clave de la misión Artemis II, que llevará a cuatro astronautas a orbitar la Luna. Ahora, los tripulantes iniciarán un periodo de cuarentena mientras la agencia define la fecha oficial de lanzamiento.

El ensayo anterior fue suspendido el 3 de febrero debido a varios fallos, incluida una fuga de combustible. Sin embargo, en esta ocasión se lograron completar todas las evaluaciones previstas.

La cuenta regresiva se detuvo después de cargar el combustible y verificar el cierre de las escotillas de la nave Orion, donde viajará la tripulación.

Cuarentena antes del despegue

Los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen comenzarán una cuarentena de 14 días para reducir el riesgo de enfermedades antes del lanzamiento.

Por ello, el despegue podría realizarse antes del 6 de marzo, aunque la NASA aún no ha confirmado una fecha exacta.

La nave Orion será impulsada por el Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS), el cohete más potente construido por la agencia. Primero dará varias vueltas a la Tierra y luego emprenderá un viaje de cuatro días hasta la Luna.

La misión durará aproximadamente diez días. Durante ese tiempo, los astronautas realizarán maniobras manuales y pruebas técnicas.

Un paso hacia el regreso a la Luna

La misión Artemis II es la segunda del programa Artemis, después del vuelo no tripulado realizado en 2022.

Posteriormente, las siguientes fases contemplan que astronautas vuelvan a pisar suelo lunar. Además, se avanzará en la construcción de la estación orbital Gateway.

Esta estación servirá como punto de conexión entre la Tierra y la Luna. Asimismo, permitirá realizar experimentos fuera de la magnetosfera terrestre y probar tecnologías necesarias para futuras misiones, incluida una eventual llegada a Marte.

Pruebas técnicas y ajustes finales

Las pruebas se realizaron en el Centro Espacial Kennedy, en Florida. Durante el ensayo, los equipos supervisaron de cerca el abastecimiento de hidrógeno líquido, que había generado dificultades en intentos anteriores.

En esta ocasión, las concentraciones de hidrógeno se mantuvieron dentro de los límites permitidos. Esto dio mayor confianza a los ingenieros tras la instalación de nuevos sellos en el sistema de combustible.

No obstante, se registraron pequeños inconvenientes. Al inicio del abastecimiento, se perdió temporalmente la comunicación terrestre en el Centro de Control de Lanzamiento. Sin embargo, los operadores activaron sistemas de respaldo hasta restablecer la conexión normal.

En los próximos días, los técnicos instalarán plataformas temporales para acceder a los segmentos superiores del cohete y realizar mantenimiento en el sistema de terminación de vuelo.

Según la NASA, estas mejoras permiten completar pruebas de seguridad directamente desde la plataforma, sin necesidad de trasladar el cohete al edificio de ensamblaje.

Tras el éxito del ensayo, responsables de la misión ofrecerán una rueda de prensa para detallar los resultados y los próximos pasos del programa Artemis.