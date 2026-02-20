Menu
Home/Noticias/NASA completa pruebas de Artemis II y prepara lanzamiento hacia la Luna

NASA completa pruebas de Artemis II y prepara lanzamiento hacia la Luna

Facebook
Twitter
Pinterest
Fotografía del 18 de enero de 2026 cedida por la NASA que muestra el cohete Artemis II SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial) con la nave espacial Orion instalados e iluminados en el Complejo de Lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida (EE.UU.). El despegue de Artemis II tiene como posible fecha el próximo 6 de marzo, según ha informado la NASA, y dependerá del resultado de la nueva prueba general con combustible después de que se pospusieran las ventanas de lanzamiento previstas para febrero debido a inconvenientes en el primer ensayo en frío./ Brandon Hancock/ NASA

La NASA completó con éxito las pruebas clave de la misión Artemis II, que llevará a cuatro astronautas a orbitar la Luna. Ahora, los tripulantes iniciarán un periodo de cuarentena mientras la agencia define la fecha oficial de lanzamiento.

El ensayo anterior fue suspendido el 3 de febrero debido a varios fallos, incluida una fuga de combustible. Sin embargo, en esta ocasión se lograron completar todas las evaluaciones previstas.

La cuenta regresiva se detuvo después de cargar el combustible y verificar el cierre de las escotillas de la nave Orion, donde viajará la tripulación.

Cuarentena antes del despegue

Los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen comenzarán una cuarentena de 14 días para reducir el riesgo de enfermedades antes del lanzamiento.

Por ello, el despegue podría realizarse antes del 6 de marzo, aunque la NASA aún no ha confirmado una fecha exacta.

La nave Orion será impulsada por el Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS), el cohete más potente construido por la agencia. Primero dará varias vueltas a la Tierra y luego emprenderá un viaje de cuatro días hasta la Luna.

La misión durará aproximadamente diez días. Durante ese tiempo, los astronautas realizarán maniobras manuales y pruebas técnicas.

Un paso hacia el regreso a la Luna

La misión Artemis II es la segunda del programa Artemis, después del vuelo no tripulado realizado en 2022.

Posteriormente, las siguientes fases contemplan que astronautas vuelvan a pisar suelo lunar. Además, se avanzará en la construcción de la estación orbital Gateway.

Esta estación servirá como punto de conexión entre la Tierra y la Luna. Asimismo, permitirá realizar experimentos fuera de la magnetosfera terrestre y probar tecnologías necesarias para futuras misiones, incluida una eventual llegada a Marte.

Pruebas técnicas y ajustes finales

Las pruebas se realizaron en el Centro Espacial Kennedy, en Florida. Durante el ensayo, los equipos supervisaron de cerca el abastecimiento de hidrógeno líquido, que había generado dificultades en intentos anteriores.

En esta ocasión, las concentraciones de hidrógeno se mantuvieron dentro de los límites permitidos. Esto dio mayor confianza a los ingenieros tras la instalación de nuevos sellos en el sistema de combustible.

No obstante, se registraron pequeños inconvenientes. Al inicio del abastecimiento, se perdió temporalmente la comunicación terrestre en el Centro de Control de Lanzamiento. Sin embargo, los operadores activaron sistemas de respaldo hasta restablecer la conexión normal.

En los próximos días, los técnicos instalarán plataformas temporales para acceder a los segmentos superiores del cohete y realizar mantenimiento en el sistema de terminación de vuelo.

Según la NASA, estas mejoras permiten completar pruebas de seguridad directamente desde la plataforma, sin necesidad de trasladar el cohete al edificio de ensamblaje.

Tras el éxito del ensayo, responsables de la misión ofrecerán una rueda de prensa para detallar los resultados y los próximos pasos del programa Artemis.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Noticias
Corte Suprema frena aranceles de Trump al limitar uso de poderes de emergencia
February 20, 11:00 AM
By
Noticias
Avalancha en California deja ocho esquiadores muertos y dificulta labores de rescate
February 20, 6:00 AM
By
Noticias
Trump ordena identificar y liberar archivos sobre OVNIs y vida extraterrestre
February 20, 3:00 AM
By
Noticias
Senado de Florida aprueba renombrar aeropuerto de Palm Beach como Donald Trump
February 20, 1:00 AM
By
Noticias
Alcalde de Nueva York presenta plan para eliminar órdenes de emergencia en Rikers Island
February 19, 11:00 PM
By
Noticias
Trump arremete contra el voto por correo y presiona por ley que exija prueba de ciudadanía
February 19, 9:00 PM
By
Noticias
EE.UU. amenaza con abandonar la AIE si no corrige su rumbo hacia las energías limpias
February 19, 9:00 AM
By
Noticias
Trump inaugura Junta de Paz con líderes de más de 40 países
February 19, 8:45 AM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *