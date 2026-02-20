El legado del cofundador de las Estrellas de Fania volverá a cobrar vida este sábado con un concierto especial en Nueva York. El tributo a Johnny Pacheco reunirá a músicos que formaron parte de una de las etapas más influyentes de la salsa.

En el escenario estarán figuras como Bobby Valentín, Nicky Marrero, Alfredo de la Fe, Eddie Montalbo y Jimmy Bosch. Además, las interpretaciones estarán a cargo de Herman Olivera, Ray Viera, Jorge Maldonado y la cantante ANOVA, bajo la dirección musical del pianista Oscar Hernández.

Un recorrido por sus tres etapas musicales

El espectáculo estará dividido en tres momentos clave de la carrera de Pacheco.

En primer lugar, se evocará su etapa de charanga en la década de 1960. De allí surgió la Pachanga, un ritmo que combinó su apellido con el género y que se convirtió en un fenómeno de baile en plena era del twist.

Según la historiadora Aurora Flores, la Pachanga puso a bailar a toda una generación y marcó el inicio de su proyección internacional.

Posteriormente, el homenaje abordará la etapa de Johnny Pacheco y su Tumbao Añejo, a finales de los años setenta. En esa fase trabajó junto a voces esenciales de la salsa clásica como Pete “El Conde” Rodríguez, Héctor Casanova y Celia Cruz.

El impacto de las Estrellas de Fania

Finalmente, el concierto celebrará la era de las Estrellas de Fania, agrupación creada en 1968 que transformó la música tropical.

El sello Fania, fundado por Pacheco y Jerry Masucci, reunió a talentos que definieron el sonido de Nueva York en los años setenta y ochenta. Muchos de esos músicos no tenían formación académica formal. Sin embargo, su autenticidad y energía conquistaron al público latino dentro y fuera de Estados Unidos.

Oscar Hernández ha descrito a Pacheco como un visionario. Además, recordó que su liderazgo ayudó a consolidar una identidad cultural en una ciudad que no siempre fue fácil para la comunidad latina.

Un legado que sigue vivo

El concierto será, según sus organizadores, una noche de nostalgia para quienes vivieron esa época. Al mismo tiempo, permitirá que nuevas generaciones descubran el swing y la esencia de aquella música.

Johnny Pacheco dejó una huella profunda en la historia de la salsa. A lo largo de más de cuatro décadas obtuvo diez discos de oro, nueve nominaciones al Grammy y la Medalla Presidencial de Honor de la República Dominicana.

Aunque ya no está físicamente, su influencia continúa resonando en cada escenario donde su música vuelve a sonar.