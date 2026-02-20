La Corte Suprema de Estados Unidos declaró este viernes que el Gobierno se extralimitó al invocar poderes de emergencia para imponer gran parte de los aranceles de Trump a socios comerciales.

Con una votación de 6-3, el máximo tribunal, de mayoría conservadora, dio uno de los primeros grandes reveses al mandatario en su segundo mandato. Hasta ahora, el presidente había recibido decisiones favorables en otros temas clave de su agenda.

Límites a los poderes de emergencia

El presidente del Tribunal, John Roberts, escribió la opinión mayoritaria. Según explicó, el Gobierno no tiene facultades inherentes en tiempos de paz para imponer aranceles basándose en la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional de 1977, conocida como IEEPA.

Además, el Supremo sostuvo que el uso de esa ley por parte de Trump implicaría una delegación excesiva del poder tributario. Ese poder, recordó la Corte, corresponde al Congreso según la Constitución.

En ese sentido, el tribunal consideró que los aranceles funcionan como un impuesto a los ciudadanos, por lo que no pueden establecerse de manera unilateral bajo ese marco legal.

El disenso conservador

Sin embargo, tres magistrados discreparon. Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh argumentaron que no se debería limitar al presidente en este ámbito.

En su opinión, la IEEPA puede utilizarse en asuntos de política exterior. Por lo tanto, sostienen que el uso de la ley en este caso era válido.

Impacto y posibles reembolsos

La decisión no impide que el presidente imponga aranceles bajo otras leyes. De hecho, funcionarios de la Administración ya han señalado que buscarán mantener el marco arancelario utilizando distintos fundamentos legales.

No obstante, persiste la incertidumbre sobre si los importadores que pagaron los altos gravámenes podrán recibir reembolsos. Las cantidades involucradas ascienden a varios miles de millones de dólares.

Trump había advertido que sería “muy decepcionante” que el Supremo declarara ilegales los aranceles. Asimismo, reconoció que sería “prácticamente imposible” devolver el dinero recaudado.

Antecedentes judiciales

En agosto pasado, una corte de apelaciones del Circuito Federal ya había cuestionado la autoridad del presidente para imponer los llamados “aranceles recíprocos”.

Esa corte determinó que Trump no tenía facultades para fijar gravámenes que iban desde el 50 % aplicado a países como Brasil e India hasta el 10 % mínimo impuesto a otras naciones.

También concluyó que el Ejecutivo carecía de autoridad para aplicar el arancel del 25 % a productos de Canadá, China y México, relacionado con el combate al tráfico de fentanilo.

Sin embargo, en ese momento el tribunal evitó suspender de inmediato los aranceles para permitir que el Gobierno llevara el caso ante la Corte Suprema.

Ahora, con esta decisión, el panorama legal de los aranceles de Trump entra en una nueva etapa marcada por mayores límites judiciales.