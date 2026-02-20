El Inter Miami más valioso ya no es una proyección, sino una realidad. El club se ha consolidado como el equipo con mayor valoración de la MLS, alcanzando los 1.450 millones de dólares apenas seis años después de su debut.

Sin duda, la llegada de Lionel Messi en el verano de 2023 ha sido el principal motor de este crecimiento.

Según un informe de Sportico, el club superó a Los Angeles FC, que había liderado el ranking durante los últimos cuatro años. Además, la valoración del equipo aumentó un 22 % respecto al año anterior.

El efecto Messi dentro y fuera del campo

El impacto del astro argentino ha sido determinante. Por un lado, ayudó al equipo a conquistar la MLS Cup en diciembre. Por otro, impulsó su proyección internacional tras alcanzar los octavos de final del Mundial de Clubes.

Asimismo, su presencia ha facilitado la llegada de figuras de alto nivel. Un ejemplo reciente es Rodrigo De Paul, campeón del mundo con Argentina, quien dejó el Atlético de Madrid para unirse al proyecto en Miami.

El presidente de operaciones de negocio del club, Xavier Asensi, fue claro. Según afirmó, sin Messi no habrían alcanzado ni los éxitos deportivos ni el estatus financiero actual.

Además, destacó que los ingresos y el posicionamiento global del club cambiaron por completo tras su fichaje.

Una valoración que se duplicó

El Inter Miami fue fundado en 2018 y comenzó a competir en 2020. Desde la llegada de Messi, su valoración se ha duplicado en apenas dos años y medio.

De hecho, el club triplica el valor de otros equipos de la MLS, como Montreal, estimado en 430 millones de dólares.

Sin embargo, todavía existe una brecha considerable frente a otras grandes ligas estadounidenses. Por ejemplo, el equipo menos valioso de la NBA está valorado en 3.500 millones de dólares, mientras que en la NFL la cifra mínima supera los 5.000 millones.

Aun así, el Inter Miami ya supera a varias franquicias de la MLB.

El nuevo estadio como impulso económico

El crecimiento no se detiene. Se espera que el club alcance ingresos cercanos a los 250 millones de dólares este año.

Además, en abril inaugurará el Miami Freedom Park, un estadio con capacidad para 25.000 espectadores. Este recinto no solo albergará partidos, sino también conciertos y eventos, lo que abrirá nuevas fuentes de ingresos.

Según el informe, solo la mitad de los equipos de la NFL y alrededor de ocho de la NBA generarán más ingresos comerciales y por día de partido este año.

Con Messi renovado hasta 2028, el club busca consolidarse como referencia del fútbol en Estados Unidos.

En ese sentido, Asensi subrayó que, aunque el nuevo estadio diversificará las fuentes de ingreso, el factor Messi seguirá siendo clave en la salud económica del equipo.