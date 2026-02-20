Chayanne en Montevideo volvió a ser sinónimo de fiesta. El cantante puertorriqueño hizo vibrar el estadio Centenario con un concierto de más de dos horas, seis años después de que la pandemia impidiera su reencuentro con el público uruguayo.

En una noche calurosa, el artista regresó a un escenario histórico donde ya se había presentado en 2012 junto a Marc Anthony. Esta vez lo hizo como parte de su gira Bailemos otra vez, con entradas completamente agotadas.

Desde el primer momento, el ambiente fue de euforia. Pancartas, globos, banderas y vestuarios especiales llenaron las gradas. Además, los teléfonos móviles se alzaron apenas comenzó a sonar la música.

Un inicio lleno de energía

El espectáculo arrancó con Bailemos otra vez, seguido por Salomé y Boom Boom. De inmediato, el público respondió con gritos y aplausos.

Más tarde, clásicos como Provócame y Caprichosa mantuvieron el ritmo antes de que el cantante se dirigiera por primera vez a la audiencia.

“Hacía mucho tiempo que no les veía la carita”, dijo. Asimismo, agradeció la hospitalidad del país y recordó que habían pasado más de diez años desde su última visita.

El recuerdo de la pandemia

Durante el show, Chayanne mencionó la cancelación de su concierto programado para marzo de 2020 debido a la covid-19. Por ello, el regreso tuvo un significado especial tanto para él como para sus seguidores.

“Esta noche ustedes manden que yo obedezco”, afirmó el artista, reforzando el constante diálogo con el público.

De hecho, en canciones como Atado a tu amor, invitó a los asistentes a cantar junto a él. La respuesta fue inmediata y masiva.

Momentos emotivos y despedida explosiva

Uno de los instantes más conmovedores llegó con Si nos quedara poco tiempo. Tras interpretarla, el cantante recordó a sus abuelos y a su madre. Además, comentó que llamaría a su padre al día siguiente para contarle sobre la noche en Montevideo.

En la recta final, dedicó Te amo y punto al público uruguayo. Luego, hizo subir a una fan al escenario durante Bailando bachata.

Finalmente, cerró con Torero, canción que en 2027 cumplirá 25 años y acumula más de 160 millones de reproducciones en Spotify.

Entre fuegos artificiales y aplausos, Chayanne se despidió dejando claro que su conexión con Montevideo sigue intacta.