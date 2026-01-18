Ossobuco, tiempo y paciencia en una olla

El ossobuco no se apura. Es un plato que exige calma, fuego bajo y respeto por el proceso. Nació en el norte de Italia, en la región de Lombardía, como una comida de casa, pensada para aprovechar cortes duros y convertirlos en algo memorable. El nombre lo dice todo. Hueso con hueco. En ese centro está la médula, que se funde lentamente y da sentido a todo el plato.

Tradicionalmente se sirve en días fríos, cuando la cocina se llena de vapor y el reloj deja de importar. No es una receta para improvisar entre semana, sino para dedicarle una tarde y dejar que la olla haga su trabajo sin interrupciones.

Ingredientes

4 piezas de ossobuco de res

Harina, la necesaria para enharinar

Sal y pimienta al gusto

3 cucharadas de aceite de oliva

1 cebolla grande, picada

1 zanahoria grande, picada

1 tallo de apio, picado

2 dientes de ajo, picados

1 taza de vino blanco seco

2 tazas de caldo de res

1 lata pequeña de tomate triturado

2 hojas de laurel

Ralladura de limón para la gremolata

Perejil fresco picado

Preparación

Sazona las piezas de ossobuco con sal y pimienta. Enharínalas ligeramente y sacude el exceso. Calienta el aceite de oliva en una olla amplia y pesada. Dora el ossobuco por ambos lados hasta que tome buen color. Retira y reserva. En la misma olla, añade la cebolla, la zanahoria y el apio. Cocina a fuego medio hasta que estén suaves y fragantes. Incorpora el ajo y cocina un minuto más. Vierte el vino blanco y raspa el fondo de la olla para soltar los sabores. Deja reducir ligeramente. Añade el tomate triturado, el caldo y las hojas de laurel. Mezcla bien. Regresa el ossobuco a la olla. El líquido debe cubrir casi por completo la carne. Tapa y cocina a fuego bajo durante unas 2 horas, hasta que la carne esté tan tierna que se desprenda con el tenedor.

Consejos útiles

Ata cada pieza de ossobuco con hilo de cocina para que no pierda forma durante la cocción.

No muevas la carne constantemente. Déjala cocinar sin prisas.

Si el líquido se reduce demasiado, añade un poco más de caldo caliente.

La gremolata se hace mezclando perejil fresco picado con ralladura de limón. Se añade al final para dar frescura.

El ossobuco se sirve caliente, con la salsa bien ligada y la gremolata espolvoreada justo antes de llevarlo a la mesa. Acompañado de risotto, puré de papas o simplemente pan, es un plato que habla de tradición y de tiempo bien invertido. No busca lucirse, busca quedarse en la memoria.