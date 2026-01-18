Menu
Home/Recetas/Ossobuco, tiempo y paciencia en una olla

Ossobuco, tiempo y paciencia en una olla

Facebook
Twitter
Pinterest
© Vladimir Mironov | Dreamstime.com

El ossobuco no se apura. Es un plato que exige calma, fuego bajo y respeto por el proceso. Nació en el norte de Italia, en la región de Lombardía, como una comida de casa, pensada para aprovechar cortes duros y convertirlos en algo memorable. El nombre lo dice todo. Hueso con hueco. En ese centro está la médula, que se funde lentamente y da sentido a todo el plato.

Tradicionalmente se sirve en días fríos, cuando la cocina se llena de vapor y el reloj deja de importar. No es una receta para improvisar entre semana, sino para dedicarle una tarde y dejar que la olla haga su trabajo sin interrupciones.

Ingredientes

  • 4 piezas de ossobuco de res
  • Harina, la necesaria para enharinar
  • Sal y pimienta al gusto
  • 3 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 cebolla grande, picada
  • 1 zanahoria grande, picada
  • 1 tallo de apio, picado
  • 2 dientes de ajo, picados
  • 1 taza de vino blanco seco
  • 2 tazas de caldo de res
  • 1 lata pequeña de tomate triturado
  • 2 hojas de laurel
  • Ralladura de limón para la gremolata
  • Perejil fresco picado

Preparación

  1. Sazona las piezas de ossobuco con sal y pimienta. Enharínalas ligeramente y sacude el exceso.
  2. Calienta el aceite de oliva en una olla amplia y pesada. Dora el ossobuco por ambos lados hasta que tome buen color. Retira y reserva.
  3. En la misma olla, añade la cebolla, la zanahoria y el apio. Cocina a fuego medio hasta que estén suaves y fragantes.
  4. Incorpora el ajo y cocina un minuto más.
  5. Vierte el vino blanco y raspa el fondo de la olla para soltar los sabores. Deja reducir ligeramente.
  6. Añade el tomate triturado, el caldo y las hojas de laurel. Mezcla bien.
  7. Regresa el ossobuco a la olla. El líquido debe cubrir casi por completo la carne.
  8. Tapa y cocina a fuego bajo durante unas 2 horas, hasta que la carne esté tan tierna que se desprenda con el tenedor.

Consejos útiles

  • Ata cada pieza de ossobuco con hilo de cocina para que no pierda forma durante la cocción.
  • No muevas la carne constantemente. Déjala cocinar sin prisas.
  • Si el líquido se reduce demasiado, añade un poco más de caldo caliente.
  • La gremolata se hace mezclando perejil fresco picado con ralladura de limón. Se añade al final para dar frescura.

El ossobuco se sirve caliente, con la salsa bien ligada y la gremolata espolvoreada justo antes de llevarlo a la mesa. Acompañado de risotto, puré de papas o simplemente pan, es un plato que habla de tradición y de tiempo bien invertido. No busca lucirse, busca quedarse en la memoria.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Recetas
Chips de kale, cuando la hoja se vuelve antojo
January 17, 7:00 AM
By
Recetas
Sidecar, precisión líquida en una copa fría
January 16, 7:00 AM
By
Recetas
Tapenade de aceitunas, el sabor que no pide permiso
January 15, 7:00 AM
By
Recetas
El arte sencillo de asar verduras con hierbas y ajo
January 14, 7:00 AM
By
Recetas
Baklava: crujiente, aromático y bañado en miel especiada
January 13, 7:00 AM
By
Recetas
Pollo al limón estilo piccata: vibrante, delicado y lleno de matices
January 12, 7:00 AM
By
Recetas
Sancocho colombiano: profundo, robusto y lleno de tradición
January 11, 7:00 AM
By
Recetas
Polenta cremosa con setas salteadas y parmesano
January 10, 7:00 AM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *