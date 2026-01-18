En diciembre de 1948, un cuerpo sin identificar fue encontrado en una playa del sur de Australia. A simple vista parecía un hombre dormido, bien vestido y sin señales evidentes de violencia. Sin embargo, ese hallazgo dio inicio a uno de los casos más extraños del siglo XX. El Hombre de Somerton se convirtió en un misterio nacional que desconcertó a policías, médicos y ciudadanos durante generaciones.

El cuerpo fue hallado en Somerton Beach, cerca de la ciudad de Adelaida. El hombre no llevaba identificación, sus etiquetas habían sido removidas de la ropa y no existían registros de alguien desaparecido que coincidiera con su descripción. La autopsia no logró determinar una causa clara de muerte, aunque se sospechó envenenamiento. No se encontraron toxinas conocidas en su organismo.

El caso se volvió aún más inquietante cuando se descubrió un pequeño trozo de papel oculto en uno de sus bolsillos. En él se leía la frase “Tamám Shud”, una expresión en persa que significa “terminado” o “finalizado”. Más tarde se determinó que el papel provenía de un libro de poesía llamado Rubaiyat. El libro original fue localizado en circunstancias igualmente extrañas, abandonado en un automóvil cercano.

Dentro del libro se hallaron anotaciones aparentemente codificadas y un número telefónico. La mujer asociada a ese número afirmó no conocer al fallecido, aunque su reacción levantó sospechas. Nada pudo probarse. Durante décadas, el Hombre de Somerton fue vinculado con teorías de espionaje, mensajes cifrados y operaciones secretas en plena Guerra Fría.

El misterio persistió durante más de setenta años. En 2022, investigadores lograron identificar al hombre mediante análisis de ADN y genealogía genética. Su nombre era Carl Webb, un ingeniero eléctrico nacido en Melbourne. A pesar de este avance histórico, muchas preguntas siguen sin respuesta. Aún se desconoce cómo llegó a la playa, por qué ocultó su identidad y cuál fue la causa exacta de su muerte.

Aunque el nombre del hombre ya no es un secreto, el Hombre de Somerton sigue siendo un caso fascinante. Su historia demuestra que incluso cuando la ciencia avanza, algunos enigmas humanos se resisten a ser explicados por completo.