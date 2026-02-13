La cancion nueva ‘Tú y Yo’ de Patricia Manterola marca una nueva etapa en la carrera de la artista mexicana. La cantante y actriz presentó este sencillo como una propuesta íntima que explora la conexión entre dos personas desde el deseo y la complicidad. Además, el lanzamiento coincide con un momento significativo en su vida personal.

Según informó su equipo en un comunicado, la canción apuesta por una atmósfera emocional. La letra se centra en el magnetismo y la entrega compartida. Por eso, el relato gira en torno a una historia de amor en la que la conexión ocupa el primer plano.

Musicalmente, el tema combina sonidos cálidos y contemporáneos. De este modo, la producción busca reforzar la sensación envolvente que propone la narrativa.

Patricia Manterola Tú y Yo y su dimensión personal

El sencillo tiene un significado especial para la intérprete. Manterola explicó que el proyecto celebra los 15 años de su matrimonio. Asimismo, esa dimensión íntima se refleja en el videoclip.

El video fue dirigido por el realizador mexicano Isi Sarfati. En él aparece la artista junto a su esposo, Forrest Kolb. Además, se intercalan imágenes actuales y recuerdos del pasado como homenaje a su relación.

Nueva etapa creativa

La canción fue coescrita por Manterola y Catherine Balladares. Por otra parte, la composición y producción estuvieron a cargo de José Miguel Velázquez, conocido por su trabajo con artistas como David Bisbal.

Este lanzamiento supone un nuevo paso en su trayectoria musical. Finalmente, Patricia Manterola Tú y Yo consolida su apuesta por un estilo que combina emoción, elegancia y una narrativa personal conectada con su vida fuera de los escenarios.