Trump anuncia visita a Venezuela y reafirma respaldo a Delcy Rodríguez

Trump anuncia visita a Venezuela y reafirma respaldo a Delcy Rodríguez

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con periodistas al salir de la Casa Blanca para un evento en Carolina del Norte en Washington, DC, EE. UU., el 13 de febrero de 2026. EFE/EPA/Jim Lo Scalzo

Trump Venezuela marcó un nuevo giro diplomático este viernes. El presidente de Estados Unidos anunció que realizará una visita al país sudamericano, aunque reconoció que todavía no hay una fecha definida. Además, reafirmó el reconocimiento oficial de Washington al Gobierno encabezado por Delcy Rodríguez.

Al ser consultado por periodistas, Trump confirmó que su Administración ya mantiene relaciones formales con Caracas. Asimismo, destacó el trabajo de la presidenta encargada y calificó la relación bilateral como sólida.

El mandatario reiteró que Rodríguez está desempeñando una labor destacada en el proceso de transición. Por eso, insistió en que Estados Unidos continuará supervisando de cerca la evolución política en el país.

Trump Venezuela y la transición política

Tras la caída de Nicolás Maduro a comienzos de enero, Washington respaldó a Rodríguez como figura central del nuevo Ejecutivo. Desde entonces, la Casa Blanca ha señalado que acompaña el proceso institucional en Venezuela.

Mientras tanto, el presidente estadounidense defendió el acuerdo alcanzado para reactivar la producción petrolera. Según explicó, el crudo venezolano ya está saliendo al mercado bajo supervisión estadounidense.

Trump subrayó que las refinerías del Golfo de México desempeñan un papel clave. Estas instalaciones están especializadas en procesar crudo pesado, como el que produce Venezuela.

Energía y nuevas licencias

El secretario de Energía, Chris Wright, visitó esta semana Caracas para reunirse con Rodríguez. Además, el Departamento del Tesoro aprobó nuevas licencias que flexibilizan las restricciones para petroleras extranjeras.

Estas medidas permiten ampliar operaciones bajo estrictos controles financieros. Sin embargo, el marco de sanciones continúa vigente.

Finalmente, Trump Venezuela se consolida como un eje estratégico tanto en política exterior como en el sector energético, mientras se prepara una visita presidencial que podría redefinir la relación bilateral.

El Especialito

