Mbappé Real Sociedad vuelve a escena tras dos días de ausencia en Valdebebas. El delantero francés se reincorporó al grupo después de superar las molestias en la rodilla izquierda. Además, su regreso calma las dudas sobre su presencia tanto en LaLiga como en el compromiso europeo ante el Benfica.

El plan del cuerpo técnico contemplaba descanso y tratamiento fisioterapéutico. Por eso, el atacante trabajó al margen durante dos jornadas antes de regresar a la dinámica habitual. No hubo partido entre semana, lo que permitió gestionar su carga física sin riesgos.

El entrenamiento previo al duelo del sábado dejó sensaciones positivas. Mbappé participó con normalidad y mostró buen ritmo. Asimismo, el ambiente en la sesión fue distendido durante los minutos abiertos a la prensa.

Mbappé Real Sociedad y novedades en defensa

Álvaro Arbeloa también recibió otras noticias alentadoras. Raúl Asencio superó el proceso gripal que lo había apartado. Sin embargo, el técnico evaluará su estado definitivo en la última práctica antes de decidir si mantiene su titularidad o apuesta por Antonio Rüdiger.

Franco Mastantuono completó la semana junto al grupo. El argentino ya está recuperado del golpe en el muslo sufrido en Mestalla. Mientras tanto, las bajas confirmadas para el sábado son Jude Bellingham, Éder Militao y Rodrygo Goes.

Con el primer equipo entrenaron los canteranos Jorge Cestero y César Palacios. De este modo, el cuerpo técnico amplía alternativas para el partido.

Ajustes finales antes del partido

El equipo completó su cuarto entrenamiento de la semana tras una primera parte en el gimnasio. Arbeloa terminó de perfilar el once inicial. Además, podrá contar nuevamente con Vinícius, que regresa tras cumplir sanción.

Finalmente, Mbappé Real Sociedad apunta a ser protagonista en un encuentro clave para mantener el pulso en la vigésima cuarta jornada de LaLiga.