Tras un 2025 dominado por el cine familiar e infantil, 2026 apunta a un giro claro en la industria. Regresan con fuerza los superhéroes, reaparecen grandes sagas y los directores más influyentes del cine contemporáneo estrenan nuevos proyectos. El calendario del próximo año mezcla espectáculo, autoría y nostalgia, con títulos llamados a dominar tanto la taquilla como la conversación cultural.

Estas son 15 películas que marcarán 2026.

Christopher Nolan vuelve a lo épico con The Odyssey, una ambiciosa adaptación de La Odisea protagonizada por Matt Damon como Odiseo. El reparto incluye a Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson y Charlize Theron. Rodada íntegramente con cámaras IMAX, se estrenará el 17 de julio y aspira a ser uno de los grandes eventos cinematográficos del año.

La moda y el cine se reencuentran en The Devil Wears Prada 2. Anne Hathaway y Meryl Streep regresan junto a Emily Blunt y Stanley Tucci, mientras nuevas incorporaciones como Sydney Sweeney y Kenneth Branagh amplían el universo de la revista más temida del cine. Llegará a los cines el 30 de abril.

Marvel prepara su gran apuesta coral con Avengers: Doomsday, prevista para el 18 de diciembre. El proyecto mantiene el secretismo, pero ya se ha confirmado la participación de Robert Downey Jr. en un nuevo papel, Chris Hemsworth, Florence Pugh, Pedro Pascal y el regreso de Chris Evans en un rol aún no aclarado.

El universo Star Wars da el salto definitivo al cine con Mandalorian y Grogu. Pedro Pascal vuelve como el cazarrecompensas mientras Grogu asume un papel más autónomo. La película, prevista para mayo, suma a Sigourney Weaver y a Jeremy Allen White como Rotta the Hutt.

Emerald Fennell se adentra en la literatura clásica con Wuthering Heights, una nueva versión de Cumbres borrascosas protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi. El estreno está previsto para febrero y es uno de los proyectos más esperados del cine británico reciente.

Denis Villeneuve cierra su trilogía con Dune 3. Timothée Chalamet y Zendaya continúan al frente, con mayor peso para Florence Pugh y Anya Taylor-Joy. El reparto se amplía con Robert Pattinson en una entrega prevista para finales de año.

Alejandro González Iñárritu regresa con Digger, protagonizada por Tom Cruise. El propio actor la ha definido como una “comedia de proporciones catastróficas”. Se estrenará en octubre y marca el regreso del director mexicano tras varios años alejado del cine de ficción.

Steven Spielberg presenta Disclosure Day, una historia de ciencia ficción que reflexiona sobre el impacto de un posible contacto extraterrestre. Emily Blunt, Josh O’Connor y Colin Firth encabezan el reparto. El estreno está previsto para junio.

Tom Holland vuelve como Peter Parker en Spider-Man: Brand New Day, la cuarta entrega del Spider-Man protagonizado por el actor británico. Supone el regreso del personaje tras el enorme éxito de No Way Home.

Pedro Almodóvar estrena Amarga Navidad, protagonizada por Leonardo Sbaraglia y Bárbara Lennie. El filme aborda el duelo, la pareja y la creación artística desde un tono íntimo y personal.

Greta Gerwig se pone al frente de Narnia: The Magician’s Nephew, una precuela de la saga basada en la novela de C.S. Lewis. Daniel Craig, Carey Mulligan y Emma Mackey protagonizan una película que llegará a los cines en noviembre.

Pixar vuelve a uno de sus títulos más emblemáticos con Toy Story 5, que se estrenará el 19 de junio. En esta ocasión, los juguetes se enfrentan a la amenaza de la tecnología y el abandono de los juegos tradicionales.

Aaron Sorkin regresa al universo digital con The Social Reckoning, una mirada crítica a Facebook y sus escándalos recientes. Jeremy Allen White y Mikey Madison lideran el reparto. Se estrenará en octubre.

El biopic Michael retrata la vida de Michael Jackson con Jaafar Jackson, sobrino del artista, en el papel principal. Dirigida por Antoine Fuqua, llegará a los cines el 24 de abril.

Por último, DC intenta relanzar a uno de sus personajes más complejos con Supergirl: Woman of Tomorrow. Milly Alcock interpreta a Kara Zor-El en una historia más oscura y adulta. El estreno está previsto para el 26 de junio.