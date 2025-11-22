El penne picante en salsa vodka es una de esas recetas que combinan lo mejor de dos mundos: la suavidad cremosa de una buena salsa rosada y el golpe aromático del vodka, todo equilibrado con un toque de picante que hace la diferencia. Es un plato que se siente indulgente sin ser complicado, elegante sin pretensiones y perfecto para esos días en los que quieres pasta con carácter.

Esta versión aumenta un poco el nivel de picante, manteniendo la esencia clásica de la salsa vodka que tanto gusta. Si te encantan los sabores cremosos con un toque atrevido, este penne picante en salsa vodka se convertirá en tu nueva receta favorita.

Ingredientes (4 porciones)

400 g de pasta penne

2 cucharadas de aceite de oliva

3 dientes de ajo picados

½ cebolla picada finamente

1 cucharadita de hojuelas de chile (o más al gusto)

1 taza de puré de tomate o tomate triturado

½ taza de crema espesa (heavy cream)

¼ taza de vodka

½ taza de queso parmesano rallado

Sal y pimienta al gusto

Perejil fresco picado (opcional)

Preparación

Cocina el penne en agua con sal según las instrucciones del paquete. Reserva ½ taza del agua de cocción. Sofríe la base: en una sartén grande, calienta el aceite y agrega la cebolla. Cocina hasta que esté transparente. Añade el ajo y las hojuelas de chile. Cocina 1 minuto. Incorpora el puré de tomate y deja cocinar 5 minutos para concentrar el sabor. Agrega el vodka y deja que se evapore el alcohol durante 2–3 minutos. Baja el fuego y añade la crema espesa. Mezcla hasta obtener una salsa rosada y cremosa. Agrega el parmesano y rectifica sal y pimienta. Integra la pasta cocida y, si es necesario, añade un poco del agua reservada para ajustar la textura. Sirve con más queso parmesano y perejil picado.

Consejos

Puedes subir el nivel de picante añadiendo más chile o un chorrito de salsa picante.

Sustituye la crema por leche evaporada si buscas algo más ligero.

El vodka realza el sabor del tomate, pero si prefieres, puedes omitirlo sin afectar la textura.

El penne picante en salsa vodka combina cremosidad, sabor profundo y ese picante que abre el apetito. Ideal para una cena rápida pero con personalidad.