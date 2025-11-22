Buscar
EE.UU. alerta a los vuelos comerciales por “riesgo potencial” en el espacio aéreo de Venezuela

AME1011. CARACAS (VENEZUELA), 20/11/2025.- Una mujer camina frente a un mosaico con los rostros del fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, este jueves en el centro de Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitió este viernes un aviso urgente dirigido a aerolíneas y pilotos para que extremen la precaución al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe. El organismo advirtió de una “situación potencialmente peligrosa” en la Región de Información de Vuelo de Maiquetía, controlada por Caracas, en medio del amplio despliegue militar estadounidense en la zona.

El comunicado señala que el deterioro de la seguridad y el aumento de la actividad militar en territorio venezolano y sus alrededores representan un riesgo potencial a todas las altitudes. Según la FAA, el peligro no solo afecta a aeronaves en vuelo, sino también a aviones en tierra y a operaciones en aeropuertos dentro de la zona supervisada por Venezuela.

El aviso llega pocos días después de la llegada al sur del Caribe del USS Gerald Ford, el portaaviones más moderno de Estados Unidos, que se suma a las operaciones que el Pentágono ha intensificado desde el verano. Washington sostiene que este despliegue busca combatir el narcotráfico y acusa al Gobierno de Nicolás Maduro de ser parte de esa red criminal, algo que Caracas niega de forma tajante.

Como parte del operativo, fuerzas estadounidenses han destruido cerca de veinte embarcaciones que consideran “narcolanchas”, tanto en el Caribe como en el Pacífico. Las acciones han provocado la muerte de al menos 83 personas, según datos ofrecidos por el propio Gobierno estadounidense.

El aviso de la FAA, que no llega a prohibir el tránsito aéreo pero sí recomienda máxima cautela, añade una nueva capa de tensión a una región marcada por el choque diplomático entre Washington y Caracas. La advertencia podría influir en rutas comerciales, decisiones operativas de aerolíneas y en la planificación de vuelos internacionales que cruzan el Caribe.

