El Barcelona afronta la quinta jornada de la Liga de Campeones como el equipo con más futbolistas advertidos de suspensión antes de visitar al Chelsea en Stamford Bridge. Cuatro jugadores azulgranas verían un partido de castigo si reciben una nueva tarjeta amarilla: Marc Casadó, Frenkie de Jong, Fermín López y Lamine Yamal.
La situación del cuadro catalán contrasta con el delicado calendario que enfrenta, en un tramo decisivo de la competición. Xavi Hernández deberá gestionar minutos y riesgos en un partido clave frente a un Chelsea que también llega con presión competitiva.
El Villarreal iguala al Barcelona en número de advertidos, con cuatro nombres en riesgo, aunque uno de ellos no es jugador sino el técnico Marcelino García Toral. En el conjunto castellonense, Renato Veiga, Pape Gueye y Santiago Mouriño acumulan dos tarjetas. El equipo visita al Borussia Dortmund en un partido que podría definir su futuro europeo.
Entre los grandes del torneo, el Real Madrid solo tiene a Álvaro Carreras en esta situación, mientras que el Athletic suma a Aitor Paredes y el Atlético de Madrid deberá tener cautela con Robin Le Normand y Clement Lenglet.
Además, varios futbolistas cumplen esta semana sanciones previas. Luis Díaz, del Bayern Múnich, y Jostein Gundersen, del Bodo Glimt, inician castigos de tres partidos por expulsiones en la jornada anterior. Joao Pedro, del Pafos, cumplirá el segundo de sus dos encuentros de suspensión. También estarán ausentes por razones disciplinarias Robert Andrich, Rogier Meijer, Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen) y Brennan Johnson (Tottenham).
A continuación, la lista de jugadores advertidos de suspensión si reciben otra amarilla:
PSG: Nuno Mendes
Real Madrid: Álvaro Carreras
Manchester City: Savio, Bernardo Silva
Liverpool: Conor Bradley
Chelsea: Andrey Santos
Barcelona: Marc Casadó, Frenkie de Jong, Fermín López, Lamine Yamal
Arsenal: Declan Rice
Atlético de Madrid: Robin Le Normand, Clement Lenglet
Benfica: Dodi Lukebakio, Nicolás Otamendi
Atalanta: Marten de Roon, Yunus Musah
Villarreal: Renato Veiga, Marcelino García Toral, Pape Gueye, Santiago Mouriño
Juventus: Andrea Cambiasso
Tottenham: Richarlison, Kolo Muani, Micky van de Ven
PSV Eindhoven: Ismael Saibari
Ajax: Anton Gaael, Marcel Keizeer
Sporting Lisboa: Maxi Araújo, Pedro Gonçalves
Olympiacos: Dani García
Slavia Praga: Youssoupha El Hadji
Bodo Glimt: Sondre Auklend, Patrick Berg
Marsella: Nayef Aguerd, Roberto de Zerbi, Benjamin Pavard
Copenhague: Lukas Reiff Lerager, Marcos López
Galatasaray: Ismail Jakobs
Union Saint Gilloise: Kevin MacAllister, Kamiel van de Perre
Qarabag: Matheus da Silva
Athletic: Aitor Paredes
Newcastle: Joelinton
Kairat Almaty: Ofri Arad, Jorginho, Dastan Satpayev