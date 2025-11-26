La pobreza en América Latina cayó en 2024 a su nivel más bajo desde que existen mediciones comparables. Según el informe “Panorama Social de América Latina y el Caribe 2025” de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el 25,5 % de la población regional, equivalente a 162 millones de personas, vivía en situación de pobreza monetaria. Esto representa una reducción de 2,2 puntos porcentuales respecto a 2023.

La Cepal atribuye esta mejora principalmente a los avances de México, y en menor medida, de Brasil, dos economías que tuvieron un impacto determinante en el comportamiento regional.

La pobreza extrema también baja, pero sigue lejos de su mínimo histórico

El informe señala que la pobreza extrema afectó en 2024 al 9,8 % de la población, unos 62 millones de personas, una caída de 0,8 puntos porcentuales en comparación con el año anterior. Aun así, esta cifra sigue 2,1 puntos por encima del mínimo histórico de 2014, lo que indica que la región todavía no logra recuperar completamente los avances previos a la última década.

Para 2025, la Cepal anticipa solo una ligera mejora debido a las limitadas perspectivas de crecimiento económico, que siguen por debajo del potencial necesario para una reducción más acelerada de la pobreza.

Avances en pobreza multidimensional

Además de medir los ingresos, la Cepal destaca que la pobreza multidimensional, que considera acceso a vivienda, servicios y bienestar básico, cayó del 34,4 % en 2014 al 20,9 % en 2024. Este descenso responde, según el organismo, a mejoras en infraestructura y servicios esenciales en varios países.

La desigualdad continúa siendo el gran obstáculo

América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo. El estudio revela que:

El 10 % más rico concentra el 34,2 % del ingreso total.

El 10 % más pobre recibe apenas el 1,7 %.

regional continúa siendo el más alto del planeta después del África Subsahariana. La brecha respecto al promedio de la OCDE se mantiene en 14 puntos porcentuales, lo que evidencia un rezago estructural.

Recomendaciones para cerrar brechas

La Cepal propone una serie de estrategias para enfrentar la desigualdad:

Reducir la desigualdad educativa.

Crear empleos de calidad y fortalecer los salarios.

Impulsar políticas de igualdad de género y de cuidados.

Consolidar instituciones sociales sostenibles y bien financiadas.

La región registró crecimientos del 2,3 % en 2023 y 2024, y se espera un 2,4 % para este año, una tasa insuficiente para transformar a gran escala las condiciones sociales.