La Acción de Gracias en Estados Unidos llega este año con un sabor más austero para muchas familias. Pese a que el presidente Donald Trump insiste en que los precios de los alimentos están bajo control, consumidores en distintos estados aseguran que la inflación sigue afectando sus presupuestos para la cena tradicional.

El pavo, protagonista de la celebración, tuvo una leve reducción de precio del 2 %, según la firma de análisis Datasembly. Sin embargo, el costo total de una canasta de 11 productos típicos de Acción de Gracias aumentó un 4,1 %, empujando a muchas familias a simplificar sus menús.

Mientras recorre un supermercado en Washington, Jamie revisa los precios con gesto incrédulo. “Todo está mucho más caro que el año pasado, por mucho que lo niegue Trump. Esta Administración tiene una relación muy tensa con la verdad”, comenta.

El mandatario republicano ha usado la rebaja del 25 % en la cesta de Acción de Gracias de Walmart como ejemplo de su política económica. Pero la canasta reducida ahora contiene 24 artículos en lugar de los 29 originales, con la eliminación de productos como cebollas, boniatos, mezcla para magdalenas, malvaviscos y nata montada.

Cenas más simples para ajustarse al bolsillo

Los últimos datos oficiales disponibles muestran una inflación interanual del 3 % en septiembre, aunque el cierre del Gobierno federal retrasó la actualización de cifras.

Para muchos consumidores, esto se traduce en pagar más por menos. Ryan, otro residente de la capital, detalla que incluso los productos básicos “están al menos un dólar más caros que en 2024”. A su lado, Garey bromea: “Al final vamos a tener que comernos el pavo sin guarnición”.

Otros compradores explican que recurren este año a cenas más modestas. Dalia admite que es difícil mantener las elaboradas comidas de otros años. Connie, que compra siempre los mismos ingredientes, duda de las versiones oficiales: “Repiten su discurso una y otra vez, esperando que la gente les crea, pero todos sabemos cuáles son los precios”.

Una encuesta de CBS encontró que el 60 % de los estadounidenses cree que Trump presenta la situación económica “como mucho mejor” de lo que perciben en su vida diaria.

Viajes masivos en medio de precios altos y tormentas

La semana también estará marcada por récords de movilidad. Según el secretario de Transporte, Sean Duffy, más de 73 millones de personas viajarán por carretera y 31 millones en avión, el periodo más ocupado en 15 años.

Los aeropuertos recuperaron la normalidad tras el cierre federal que obligó a reducir vuelos, aunque una fuerte tormenta invernal amenaza con retrasos y complicaciones en varios estados del norte.

Para millones de estadounidenses, el espíritu de la festividad permanece. Pero este año, Acción de Gracias en Estados Unidos llega con un menú más simple, cuentas más ajustadas y un debate económico que se intensifica en pleno clima político.