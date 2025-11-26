Buscar
menú

Redes Sociales

Facebook-f X-twitter Youtube Instagram Linkedin
Home/Noticias/Precios más altos obligan a cenas de Acción de Gracias más austeras en Estados Unidos

Precios más altos obligan a cenas de Acción de Gracias más austeras en Estados Unidos

Facebook
Twitter
Pinterest
Fotografía que muestra a la pareja de pavos perdonados por la Casa Blanca, Gobble y Waddle, durante su presentación por parte de la Federación Nacional del Pavo este lunes en el Hotel Willard en Washington (EE.UU). Gobble y Waddle son la pareja de pavos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indultará este martes en la Casa Blanca, cumpliendo con la tradición de salvar a dos ejemplares de terminar en el horno para la cena de Acción de Gracias. EFE/ Lenin Nolly

La Acción de Gracias en Estados Unidos llega este año con un sabor más austero para muchas familias. Pese a que el presidente Donald Trump insiste en que los precios de los alimentos están bajo control, consumidores en distintos estados aseguran que la inflación sigue afectando sus presupuestos para la cena tradicional.

El pavo, protagonista de la celebración, tuvo una leve reducción de precio del 2 %, según la firma de análisis Datasembly. Sin embargo, el costo total de una canasta de 11 productos típicos de Acción de Gracias aumentó un 4,1 %, empujando a muchas familias a simplificar sus menús.

Mientras recorre un supermercado en Washington, Jamie revisa los precios con gesto incrédulo. “Todo está mucho más caro que el año pasado, por mucho que lo niegue Trump. Esta Administración tiene una relación muy tensa con la verdad”, comenta.

El mandatario republicano ha usado la rebaja del 25 % en la cesta de Acción de Gracias de Walmart como ejemplo de su política económica. Pero la canasta reducida ahora contiene 24 artículos en lugar de los 29 originales, con la eliminación de productos como cebollas, boniatos, mezcla para magdalenas, malvaviscos y nata montada.

Cenas más simples para ajustarse al bolsillo

Los últimos datos oficiales disponibles muestran una inflación interanual del 3 % en septiembre, aunque el cierre del Gobierno federal retrasó la actualización de cifras.

Para muchos consumidores, esto se traduce en pagar más por menos. Ryan, otro residente de la capital, detalla que incluso los productos básicos “están al menos un dólar más caros que en 2024”. A su lado, Garey bromea: “Al final vamos a tener que comernos el pavo sin guarnición”.

Otros compradores explican que recurren este año a cenas más modestas. Dalia admite que es difícil mantener las elaboradas comidas de otros años. Connie, que compra siempre los mismos ingredientes, duda de las versiones oficiales: “Repiten su discurso una y otra vez, esperando que la gente les crea, pero todos sabemos cuáles son los precios”.

Una encuesta de CBS encontró que el 60 % de los estadounidenses cree que Trump presenta la situación económica “como mucho mejor” de lo que perciben en su vida diaria.

Viajes masivos en medio de precios altos y tormentas

La semana también estará marcada por récords de movilidad. Según el secretario de Transporte, Sean Duffy, más de 73 millones de personas viajarán por carretera y 31 millones en avión, el periodo más ocupado en 15 años.

Los aeropuertos recuperaron la normalidad tras el cierre federal que obligó a reducir vuelos, aunque una fuerte tormenta invernal amenaza con retrasos y complicaciones en varios estados del norte.

Para millones de estadounidenses, el espíritu de la festividad permanece. Pero este año, Acción de Gracias en Estados Unidos llega con un menú más simple, cuentas más ajustadas y un debate económico que se intensifica en pleno clima político.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Noticias
La pobreza en América Latina cae a su nivel más bajo en una década, según la Cepal
November 26, 8:00 AM
By
Noticias
EE.UU. cobrará 100 dólares extra a turistas extranjeros para entrar a sus parques nacionales
November 26, 7:00 AM
By
Noticias
Trump mantiene abierta la posibilidad de dialogar con Maduro para “salvar vidas”
November 26, 7:00 AM
By
Noticias
El 80 % de los latinos cree que las políticas de Trump perjudican a la comunidad, según Pew Research Center
November 25, 9:00 AM
By
Noticias
Trump planea una llamada con Nicolás Maduro en medio de creciente tensión en el Caribe
November 25, 8:00 AM
By
Noticias
EE.UU. prevé un récord histórico de viajes aéreos durante Acción de Gracias
November 25, 8:00 AM
By
LocalNoticias
Bomberos de Nueva York exigen explicaciones tras revelarse cajas ocultas con documentos sobre toxinas del 11S
November 25, 1:00 AM
By
Noticias
Raúl Rocha niega fraude en Miss Universo y anuncia acciones legales
November 24, 9:30 AM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *