El salsero dominicano José Alberto El Canario celebra este miércoles cinco décadas de trayectoria con un concierto especial en Puerto Rico y con una convicción firme: la salsa sigue en primer lugar. A sus 50 años de carrera, asegura que el género nunca ha perdido fuerza, pese a los intentos de otras corrientes por desplazarlo.

“La salsa para mí siempre se ha mantenido en el primer lugar, porque yo nunca he parado. He trabajado toda la vida sin parar”, afirma el artista en entrevista con EFE. La única pausa, recuerda, llegó durante la pandemia, periodo en el que aprovechó para avanzar en un libro de memorias que hoy sigue en proceso de corrección.

Impulso desde las nuevas generaciones

Para José Alberto El Canario, el género vive un nuevo aire gracias al proyecto musical “Debí Tirar Más Fotos” de Bad Bunny, donde el puertorriqueño incorporó salsa y ritmos tradicionales como la bomba y la plena. Ese gesto, dice, permitió que sonidos caribeños brillaran ante una audiencia global.

“Agradezco a Bad Bunny por el movimiento, por lo que ha hecho con la música autóctona y por despertar el interés de las nuevas generaciones”, señala.

Nacido en Santo Domingo en 1957, el salsero vivió su infancia entre merengue y bachata hasta que, con siete años, se mudó con su madre a Puerto Rico. Ese traslado marcaría su destino musical.

Puerto Rico, su plaza más importante

A lo largo de estos cincuenta años, José Alberto El Canario considera a Puerto Rico como “la mata” de la salsa y su plaza más determinante. “Aquí es donde están los salseros de verdad. Siempre he tenido las puertas abiertas”, comenta.

La admiración es mutua. Para su concierto en el Coca-Cola Music Hall tendrá invitados de peso: Tito Nieves, Charlie Aponte y Don Periñón, además de talentos jóvenes como Luis Vázquez, Carlos García y Christian Alicea.

Su nacionalidad dominicana, afirma, nunca fue un obstáculo. “Soy de los pocos salseros aceptados e incluidos por esta tierra. Siempre he recibido admiración, aplausos y respeto”.

Nueva York, el contagio definitivo

A los 10 años, su familia se radicó en Nueva York, epicentro de la salsa. Allí quedó “contagiado” para siempre. Con apenas 14 años fue reclutado como bongocero por Chorolo y su Combo. Más adelante formó parte de La Sonora del Caribe, la orquesta de César Nicolás y La Típica 73, donde llegó a ser voz principal.

En 1982 fundó su propia orquesta y lanzó discos como “Típicamente” y “Canta Canario”. También fue uno de los impulsores de la salsa romántica en los años ochenta y destacó como sonero improvisador, especialmente en duelos memorables con Cano Estremera, Lalo Rodríguez y Domingo Quiñones.

Admite que extraña ese tipo de encuentros, aunque reconoce que a veces podían tornarse demasiado personales. “Me salgo de los patrones al cantar en vivo… soy un desordenado”, dice entre risas.

El salsero dominicano llega a este aniversario con la misma energía que en sus inicios, decidido a seguir defendiendo a la salsa y demostrando por qué, para él, nunca ha dejado de ocupar el primer lugar.