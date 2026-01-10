Menu
Home/Recetas/Polenta cremosa con setas salteadas y parmesano

Polenta cremosa con setas salteadas y parmesano

Facebook
Twitter
Pinterest
© Annashepulova | Dreamstime.com

La polenta cremosa es un plato de raíz italiana que transforma ingredientes sencillos en algo profundo y satisfactorio. Al cocinarse lentamente, el maíz libera su almidón y crea una base suave, sedosa y envolvente. Se sirve aquí coronada con setas salteadas, doradas y llenas de aroma, y se termina con queso parmesano que aporta intensidad y estructura. Es un plato reconfortante pero refinado, ideal como comida principal vegetariana o como acompañamiento elegante.

Ingredientes (4 porciones)

Para la polenta

  • 1 taza de polenta o sémola de maíz gruesa
  • 4 tazas de caldo de verduras
  • 1 cucharada de mantequilla
  • ½ taza de queso parmesano rallado
  • Sal y pimienta al gusto

Para las setas

  • 2 tazas de setas mixtas (champiñones, cremini, portobello o shiitake)
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 diente de ajo picado
  • 1 ramita de tomillo fresco
  • Sal y pimienta al gusto

Preparación

1. Cocina la polenta

Lleva el caldo a ebullición en una olla. Reduce el fuego y añade la polenta en forma de lluvia, removiendo constantemente.
Cocina a fuego bajo durante 20 a 25 minutos, revolviendo con frecuencia, hasta que la polenta esté espesa, suave y bien integrada.
Agrega la mantequilla y el parmesano. Ajusta sal y pimienta. Mantén caliente.

2. Saltea las setas

En una sartén amplia, calienta el aceite de oliva a fuego medio-alto.
Añade las setas y cocina sin mover demasiado hasta que se doren y liberen su humedad.
Incorpora el ajo y el tomillo, cocina un minuto más y ajusta sal y pimienta.

3. Sirve

Sirve la polenta caliente en platos hondos y coloca las setas por encima. Termina con parmesano adicional y un chorrito de aceite de oliva.

Consejos

  • Si la polenta espesa demasiado, añade un poco más de caldo caliente.
  • Para un perfil más intenso, sustituye parte del caldo por leche.
  • Puedes añadir espinaca salteada o cebolla caramelizada a las setas.
  • Funciona muy bien como base para carnes estofadas o mariscos.

La polenta cremosa con setas es equilibrada, aromática y estructurada, un plato que demuestra cómo la técnica eleva ingredientes humildes.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Recetas
Hummingbird cake: pastel húmedo de banana, piña y nuez con glaseado cremoso
January 9, 7:00 AM
By
Recetas
Fish and chips: crujiente, dorado y con espíritu costero
January 8, 7:00 AM
By
Recetas
Mazamorra morada: espesa, fragante y profundamente peruana
January 7, 7:00 AM
By
Recetas
Sándwich de salchicha con pimientos: jugoso, aromático y lleno de carácter
January 6, 7:00 AM
By
Recetas
Arroz con costra: dorado, intenso y con identidad levantina
January 5, 7:00 AM
By
Recetas
Causa peruana: fresca, estructurada y llena de identidad
January 4, 7:00 AM
By
Recetas
Fritanga colombiana o picada: abundante, rústica y hecha para compartir
January 3, 7:00 AM
By
Recetas
Arroz con leche: cremoso, fragante y lleno de tradición
January 2, 7:00 AM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *