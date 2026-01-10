Polenta cremosa con setas salteadas y parmesano

La polenta cremosa es un plato de raíz italiana que transforma ingredientes sencillos en algo profundo y satisfactorio. Al cocinarse lentamente, el maíz libera su almidón y crea una base suave, sedosa y envolvente. Se sirve aquí coronada con setas salteadas, doradas y llenas de aroma, y se termina con queso parmesano que aporta intensidad y estructura. Es un plato reconfortante pero refinado, ideal como comida principal vegetariana o como acompañamiento elegante.
Ingredientes (4 porciones)
Para la polenta
- 1 taza de polenta o sémola de maíz gruesa
- 4 tazas de caldo de verduras
- 1 cucharada de mantequilla
- ½ taza de queso parmesano rallado
- Sal y pimienta al gusto
Para las setas
- 2 tazas de setas mixtas (champiñones, cremini, portobello o shiitake)
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 1 diente de ajo picado
- 1 ramita de tomillo fresco
- Sal y pimienta al gusto
Preparación
1. Cocina la polenta
Lleva el caldo a ebullición en una olla. Reduce el fuego y añade la polenta en forma de lluvia, removiendo constantemente.
Cocina a fuego bajo durante 20 a 25 minutos, revolviendo con frecuencia, hasta que la polenta esté espesa, suave y bien integrada.
Agrega la mantequilla y el parmesano. Ajusta sal y pimienta. Mantén caliente.
2. Saltea las setas
En una sartén amplia, calienta el aceite de oliva a fuego medio-alto.
Añade las setas y cocina sin mover demasiado hasta que se doren y liberen su humedad.
Incorpora el ajo y el tomillo, cocina un minuto más y ajusta sal y pimienta.
3. Sirve
Sirve la polenta caliente en platos hondos y coloca las setas por encima. Termina con parmesano adicional y un chorrito de aceite de oliva.
Consejos
- Si la polenta espesa demasiado, añade un poco más de caldo caliente.
- Para un perfil más intenso, sustituye parte del caldo por leche.
- Puedes añadir espinaca salteada o cebolla caramelizada a las setas.
- Funciona muy bien como base para carnes estofadas o mariscos.
La polenta cremosa con setas es equilibrada, aromática y estructurada, un plato que demuestra cómo la técnica eleva ingredientes humildes.