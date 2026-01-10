Polenta cremosa con setas salteadas y parmesano

La polenta cremosa es un plato de raíz italiana que transforma ingredientes sencillos en algo profundo y satisfactorio. Al cocinarse lentamente, el maíz libera su almidón y crea una base suave, sedosa y envolvente. Se sirve aquí coronada con setas salteadas, doradas y llenas de aroma, y se termina con queso parmesano que aporta intensidad y estructura. Es un plato reconfortante pero refinado, ideal como comida principal vegetariana o como acompañamiento elegante.

Ingredientes (4 porciones)

Para la polenta

1 taza de polenta o sémola de maíz gruesa

4 tazas de caldo de verduras

1 cucharada de mantequilla

½ taza de queso parmesano rallado

Sal y pimienta al gusto

Para las setas

2 tazas de setas mixtas (champiñones, cremini, portobello o shiitake)

2 cucharadas de aceite de oliva

1 diente de ajo picado

1 ramita de tomillo fresco

Sal y pimienta al gusto

Preparación

1. Cocina la polenta

Lleva el caldo a ebullición en una olla. Reduce el fuego y añade la polenta en forma de lluvia, removiendo constantemente.

Cocina a fuego bajo durante 20 a 25 minutos, revolviendo con frecuencia, hasta que la polenta esté espesa, suave y bien integrada.

Agrega la mantequilla y el parmesano. Ajusta sal y pimienta. Mantén caliente.

2. Saltea las setas

En una sartén amplia, calienta el aceite de oliva a fuego medio-alto.

Añade las setas y cocina sin mover demasiado hasta que se doren y liberen su humedad.

Incorpora el ajo y el tomillo, cocina un minuto más y ajusta sal y pimienta.

3. Sirve

Sirve la polenta caliente en platos hondos y coloca las setas por encima. Termina con parmesano adicional y un chorrito de aceite de oliva.

Consejos

Si la polenta espesa demasiado, añade un poco más de caldo caliente.

Para un perfil más intenso, sustituye parte del caldo por leche.

Puedes añadir espinaca salteada o cebolla caramelizada a las setas.

Funciona muy bien como base para carnes estofadas o mariscos.

La polenta cremosa con setas es equilibrada, aromática y estructurada, un plato que demuestra cómo la técnica eleva ingredientes humildes.