Durante años se pensó que la vitamina D solo era relevante para la salud ósea. Hoy, la investigación científica la vincula también con el sistema inmunológico, la inflamación y el control del crecimiento celular. En ese contexto, una pregunta aparece con cada vez más fuerza: ¿puede la vitamina D reducir el riesgo de cáncer de colon?

El cáncer colorrectal es uno de los más frecuentes a nivel mundial. Su desarrollo está influido por factores genéticos, dieta, actividad física y procesos inflamatorios crónicos. La vitamina D participa en varios de estos mecanismos, lo que ha despertado el interés de la comunidad científica.

Qué muestran los estudios observacionales

Numerosos estudios poblacionales han encontrado que las personas con niveles adecuados de vitamina D en sangre presentan un menor riesgo de desarrollar cáncer de colon. En comparación con quienes tienen deficiencia, el riesgo puede ser entre un 20 y un 30 por ciento menor, según distintos análisis.

La vitamina D ayuda a regular la proliferación celular, favorece la muerte programada de células anormales y reduce la inflamación intestinal. Estos efectos son relevantes en un órgano donde las células se renuevan constantemente, como el colon.

Suplementos y resultados mixtos

Los ensayos clínicos controlados, en los que se administran suplementos de vitamina D y se sigue a los participantes durante años, han mostrado resultados menos consistentes. En algunos casos no se observó una reducción clara en la incidencia de cáncer.

Los investigadores señalan varias posibles razones. Muchos participantes ya tenían niveles adecuados de vitamina D. Las dosis utilizadas fueron moderadas. Además, el cáncer de colon se desarrolla a lo largo de décadas, lo que dificulta medir el impacto en periodos cortos.

Donde sí aparece un beneficio más claro es en personas con deficiencia de vitamina D. Corregir ese déficit parece tener un efecto positivo sobre la salud del colon.

Después del diagnóstico

La evidencia es más sólida cuando se analiza a pacientes que ya han sido diagnosticados con cáncer de colon. Varios estudios muestran que quienes mantienen niveles más altos de vitamina D después del diagnóstico presentan mejor supervivencia y menor riesgo de recurrencia.

Esto sugiere que la vitamina D podría influir no solo en la prevención, sino también en la evolución de la enfermedad.

Qué tener en cuenta

La vitamina D no es una protección absoluta ni sustituye al cribado ni a otros hábitos saludables. Funciona como un factor que modula el riesgo. Mantener niveles adecuados puede ser parte de una estrategia más amplia que incluya actividad física, alimentación rica en fibra y controles médicos regulares.

No es una solución milagrosa. Es una pieza más del rompecabezas. Y en salud, esas piezas suelen marcar la diferencia cuando se combinan bien.