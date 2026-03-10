Un profesor atropellado en Georgia murió después de que un alumno lo embistiera accidentalmente mientras intentaba huir junto a otros estudiantes tras una broma en la casa del docente.

La víctima fue identificada como Jason Hughes, de 40 años, profesor de secundaria en el estado de Georgia, en Estados Unidos.

Una broma que terminó en tragedia

El incidente ocurrió cuando cinco estudiantes se acercaron a la residencia del profesor para lanzar papel higiénico a los árboles de su propiedad, una broma conocida en Estados Unidos como toilet papering.

Según relató la esposa de Hughes al diario The New York Times, el profesor esperaba este tipo de bromas por parte de sus alumnos y tenía intención de sorprenderlos.

Cuando salió de la casa para confrontarlos, los estudiantes intentaron huir del lugar en dos vehículos.

El momento del atropello

Durante la huida, Hughes resbaló y cayó en la carretera.

Uno de los estudiantes, de 18 años, lo atropelló accidentalmente mientras trataba de escapar del lugar.

Aunque los jóvenes bajaron del vehículo para intentar ayudar al profesor, Hughes fue declarado muerto cuando era trasladado al hospital de la ciudad de Gainesville, donde ocurrió el incidente.

Cargos contra el estudiante

El conductor del vehículo fue acusado por la policía de homicidio vehicular.

Sin embargo, la esposa del profesor pidió públicamente que se retiren los cargos.

“Esta es una tragedia terrible, y nuestra familia está decidida a evitar que ocurra otra tragedia que arruine la vida de estos estudiantes”, declaró al New York Times.

Reacciones de la comunidad

Los otros cuatro estudiantes involucrados fueron detenidos inicialmente y acusados de allanamiento ilegal y tirar basura en propiedad privada.

Posteriormente quedaron en libertad bajo fianza.

Tras conocerse la noticia, miembros de la comunidad levantaron un memorial frente a la escuela donde Hughes enseñaba para recordar al profesor.