Pupusas salvadoreñas: tradición, sabor y la mejor comida casera

Las pupusas salvadoreñas son uno de los platos más emblemáticos de Centroamérica. Son sencillas, rústicas y absolutamente deliciosas. Su magia está en la combinación de masa de maíz recién hecha con un relleno cálido de queso, frijoles o chicharrón. Cada pupusa se cocina a la plancha hasta quedar dorada por fuera y suave por dentro, y siempre se sirve con curtido y salsa roja, dos acompañamientos que completan el sabor auténtico.
Las pupusas son comida de hogar, de comal y de familia. No necesitan presentación elaborada; su sabor lo dice todo. Si buscas un plato económico, llenador y lleno de tradición, estas pupusas salvadoreñas son la receta perfecta.
Ingredientes (10–12 pupusas)
Para la masa
- 3 tazas de harina de maíz para tortillas (Maseca o similar)
- 2 ½ tazas de agua tibia (aprox.)
- ½ cucharadita de sal
Rellenos tradicionales
Puedes elegir uno o mezclar varios:
- Queso rallado (mozzarella o queso duro/blanco latino)
- Frijoles refritos
- Chicharrón molido (carne de cerdo cocida y triturada)
Preparación de las pupusas
- Prepara la masa: mezcla la harina con la sal y añade el agua poco a poco hasta obtener una masa suave, manejable y húmeda, sin que se pegue a las manos.
- Forma bolitas: toma porciones del tamaño de una pelota de golf.
- Rellena: haz un hueco en el centro de cada bolita, añade el relleno elegido y cierra bien.
- Aplana: con las manos húmedas, presiona suavemente la bolita rellena hasta formar un disco de 1 cm de grosor.
- Cocina: coloca las pupusas en un comal o sartén caliente sin aceite. Cocina 3–4 minutos por lado, hasta que estén doradas y ligeramente infladas.
Curtido salvadoreño (acompañamiento clásico)
Ingredientes
- 2 tazas de repollo finamente rallado
- 1 zanahoria rallada
- ½ cebolla morada en tiras
- 1 taza de agua caliente
- ½ taza de vinagre blanco
- 1 cucharadita de orégano seco
- ½ cucharadita de sal
Preparación
- Coloca el repollo, zanahoria y cebolla en un bol.
- Vierte el agua caliente para suavizar ligeramente las verduras. Escurre.
- Agrega el vinagre, el orégano y la sal. Mezcla bien.
- Reposa mínimo 30 minutos; idealmente 2 horas para que tome sabor.
Salsa roja salvadoreña
Ingredientes
- 4 tomates maduros
- 2 dientes de ajo
- ¼ cebolla
- 1 cucharadita de orégano
- Sal al gusto
- ½ taza de agua
Preparación
- Licúa todos los ingredientes.
- Cocina la salsa en una olla pequeña a fuego medio durante 10–12 minutos.
- Ajusta sal y deja espesar ligeramente.
Consejos
- Mantén las manos húmedas para evitar que la masa se pegue.
- El queso mozzarella es el que mejor se derrite, pero el queso latino aporta un sabor más auténtico.
- Puedes hacer pupusas mixtas con queso y frijoles.
- El curtido mejora de un día para otro; guarda un frasco en el refrigerador.
Las pupusas salvadoreñas con su curtido y salsa roja son un plato completo, casero y lleno de identidad. Cada pupusa es una mezcla de tradición y sabor que conquista a cualquiera.