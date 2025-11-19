Pupusas salvadoreñas: tradición, sabor y la mejor comida casera

Las pupusas salvadoreñas son uno de los platos más emblemáticos de Centroamérica. Son sencillas, rústicas y absolutamente deliciosas. Su magia está en la combinación de masa de maíz recién hecha con un relleno cálido de queso, frijoles o chicharrón. Cada pupusa se cocina a la plancha hasta quedar dorada por fuera y suave por dentro, y siempre se sirve con curtido y salsa roja, dos acompañamientos que completan el sabor auténtico.

Las pupusas son comida de hogar, de comal y de familia. No necesitan presentación elaborada; su sabor lo dice todo. Si buscas un plato económico, llenador y lleno de tradición, estas pupusas salvadoreñas son la receta perfecta.

Ingredientes (10–12 pupusas)

Para la masa

3 tazas de harina de maíz para tortillas (Maseca o similar)

2 ½ tazas de agua tibia (aprox.)

½ cucharadita de sal

Rellenos tradicionales

Puedes elegir uno o mezclar varios:

Queso rallado (mozzarella o queso duro/blanco latino)

Frijoles refritos

Chicharrón molido (carne de cerdo cocida y triturada)

Preparación de las pupusas

Prepara la masa: mezcla la harina con la sal y añade el agua poco a poco hasta obtener una masa suave, manejable y húmeda, sin que se pegue a las manos. Forma bolitas: toma porciones del tamaño de una pelota de golf. Rellena: haz un hueco en el centro de cada bolita, añade el relleno elegido y cierra bien. Aplana: con las manos húmedas, presiona suavemente la bolita rellena hasta formar un disco de 1 cm de grosor. Cocina: coloca las pupusas en un comal o sartén caliente sin aceite. Cocina 3–4 minutos por lado, hasta que estén doradas y ligeramente infladas.

Curtido salvadoreño (acompañamiento clásico)

Ingredientes

2 tazas de repollo finamente rallado

1 zanahoria rallada

½ cebolla morada en tiras

1 taza de agua caliente

½ taza de vinagre blanco

1 cucharadita de orégano seco

½ cucharadita de sal

Preparación

Coloca el repollo, zanahoria y cebolla en un bol. Vierte el agua caliente para suavizar ligeramente las verduras. Escurre. Agrega el vinagre, el orégano y la sal. Mezcla bien. Reposa mínimo 30 minutos; idealmente 2 horas para que tome sabor.

Salsa roja salvadoreña

Ingredientes

4 tomates maduros

2 dientes de ajo

¼ cebolla

1 cucharadita de orégano

Sal al gusto

½ taza de agua

Preparación

Licúa todos los ingredientes. Cocina la salsa en una olla pequeña a fuego medio durante 10–12 minutos. Ajusta sal y deja espesar ligeramente.

Consejos

Mantén las manos húmedas para evitar que la masa se pegue.

El queso mozzarella es el que mejor se derrite, pero el queso latino aporta un sabor más auténtico.

Puedes hacer pupusas mixtas con queso y frijoles.

El curtido mejora de un día para otro; guarda un frasco en el refrigerador.

Las pupusas salvadoreñas con su curtido y salsa roja son un plato completo, casero y lleno de identidad. Cada pupusa es una mezcla de tradición y sabor que conquista a cualquiera.