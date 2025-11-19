Buscar
Pupusas salvadoreñas: tradición, sabor y la mejor comida casera

Pupusas salvadoreñas: tradición, sabor y la mejor comida casera

© Yuliia Bodaniuk | Dreamstime.com

Las pupusas salvadoreñas son uno de los platos más emblemáticos de Centroamérica. Son sencillas, rústicas y absolutamente deliciosas. Su magia está en la combinación de masa de maíz recién hecha con un relleno cálido de queso, frijoles o chicharrón. Cada pupusa se cocina a la plancha hasta quedar dorada por fuera y suave por dentro, y siempre se sirve con curtido y salsa roja, dos acompañamientos que completan el sabor auténtico.

Las pupusas son comida de hogar, de comal y de familia. No necesitan presentación elaborada; su sabor lo dice todo. Si buscas un plato económico, llenador y lleno de tradición, estas pupusas salvadoreñas son la receta perfecta.

Ingredientes (10–12 pupusas)

Para la masa

  • 3 tazas de harina de maíz para tortillas (Maseca o similar)
  • 2 ½ tazas de agua tibia (aprox.)
  • ½ cucharadita de sal

Rellenos tradicionales

Puedes elegir uno o mezclar varios:

  • Queso rallado (mozzarella o queso duro/blanco latino)
  • Frijoles refritos
  • Chicharrón molido (carne de cerdo cocida y triturada)

Preparación de las pupusas

  1. Prepara la masa: mezcla la harina con la sal y añade el agua poco a poco hasta obtener una masa suave, manejable y húmeda, sin que se pegue a las manos.
  2. Forma bolitas: toma porciones del tamaño de una pelota de golf.
  3. Rellena: haz un hueco en el centro de cada bolita, añade el relleno elegido y cierra bien.
  4. Aplana: con las manos húmedas, presiona suavemente la bolita rellena hasta formar un disco de 1 cm de grosor.
  5. Cocina: coloca las pupusas en un comal o sartén caliente sin aceite. Cocina 3–4 minutos por lado, hasta que estén doradas y ligeramente infladas.

Curtido salvadoreño (acompañamiento clásico)

Ingredientes

  • 2 tazas de repollo finamente rallado
  • 1 zanahoria rallada
  • ½ cebolla morada en tiras
  • 1 taza de agua caliente
  • ½ taza de vinagre blanco
  • 1 cucharadita de orégano seco
  • ½ cucharadita de sal

Preparación

  1. Coloca el repollo, zanahoria y cebolla en un bol.
  2. Vierte el agua caliente para suavizar ligeramente las verduras. Escurre.
  3. Agrega el vinagre, el orégano y la sal. Mezcla bien.
  4. Reposa mínimo 30 minutos; idealmente 2 horas para que tome sabor.

Salsa roja salvadoreña

Ingredientes

  • 4 tomates maduros
  • 2 dientes de ajo
  • ¼ cebolla
  • 1 cucharadita de orégano
  • Sal al gusto
  • ½ taza de agua

Preparación

  1. Licúa todos los ingredientes.
  2. Cocina la salsa en una olla pequeña a fuego medio durante 10–12 minutos.
  3. Ajusta sal y deja espesar ligeramente.

Consejos

  • Mantén las manos húmedas para evitar que la masa se pegue.
  • El queso mozzarella es el que mejor se derrite, pero el queso latino aporta un sabor más auténtico.
  • Puedes hacer pupusas mixtas con queso y frijoles.
  • El curtido mejora de un día para otro; guarda un frasco en el refrigerador.

Las pupusas salvadoreñas con su curtido y salsa roja son un plato completo, casero y lleno de identidad. Cada pupusa es una mezcla de tradición y sabor que conquista a cualquiera.

