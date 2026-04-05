No todas las mesas de Pascua giran alrededor del jamón. Para muchas familias, el salmón al horno para Pascua es una alternativa más ligera que mantiene el aire festivo sin sentirse pesado.

Este tipo de preparación funciona especialmente bien en primavera. El limón aporta frescura, las hierbas realzan el sabor del pescado y el horno hace el resto. No necesita salsas complejas ni marinados largos.

Además, se cocina rápido y se puede servir acompañado de verduras asadas o ensalada fresca.

Ingredientes

1 filete grande de salmón (1.5 a 2 kg)

2 cucharadas de aceite de oliva

Jugo de 1 limón

Ralladura de limón

2 dientes de ajo picados

2 cucharadas de perejil fresco picado

1 cucharada de eneldo fresco picado

Sal al gusto

Pimienta negra al gusto

Preparación

Precalienta el horno a 400°F (200°C).

Coloca el salmón en una bandeja cubierta con papel para horno.

Mezcla el aceite de oliva, el jugo de limón, la ralladura, el ajo, las hierbas, la sal y la pimienta.

Distribuye la mezcla sobre el salmón de manera uniforme.

Hornea durante 15 a 20 minutos, dependiendo del grosor, hasta que el pescado esté opaco y se desmenuce fácilmente con un tenedor.

Deja reposar unos minutos antes de servir.

Para que quede perfecto

No sobrecocines; el salmón debe quedar jugoso en el centro.

Usa hierbas frescas siempre que sea posible.

Si quieres más textura, añade rodajas finas de limón encima antes de hornear.

El salmón al horno para Pascua ofrece equilibrio en una mesa donde abundan los sabores intensos. Es elegante, sencillo y fácil de preparar sin estrés de último momento.