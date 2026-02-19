Shakira y Beéle graban video en Barranquilla

Shakira y Beéle en Barranquilla volvieron a unir sus nombres, esta vez para grabar un nuevo video musical en distintos puntos emblemáticos de la ciudad caribeña. La artista internacional y el exponente urbano compartieron imágenes del rodaje en redes sociales, donde se les ve disfrutando del ambiente local.

Beéle publicó un video en el que ambos aparecen sobre el capó de un antiguo autobús. Mientras él luce una gorra con la frase “la coletera nos hará libres”, le comenta a Shakira “estoy aquí con mi coletica”, en un tono relajado. Ella, mientras se maquilla, saluda a la cámara.

En el contexto de la música urbana, el término “coleto”, que en el pasado tuvo una connotación negativa, hoy se utiliza para referirse a alguien auténtico y cercano a sus raíces. La escena refleja precisamente esa conexión con la identidad barranquillera.

Escenarios icónicos de la ciudad

Los dos artistas, que hace algunos meses lanzaron una nueva versión de “Baila la calle” junto al británico Ed Sheeran, grabaron en varios puntos de la ciudad. Entre ellos, el tradicional Barrio Abajo, considerado un museo a cielo abierto por sus murales y su fuerte identidad cultural.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, fue quien dio a conocer primero la presencia de Shakira y Beéle en ese sector, al publicar un video del encuentro en su cuenta de Instagram.

También se registraron grabaciones en el malecón del río Magdalena, uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad, donde se encuentra la estatua de 6,5 metros dedicada a Shakira.

La llegada de la cantante se produjo justo después del Carnaval de Barranquilla, en el que Beéle participó como uno de los artistas invitados. La colaboración entre ambos refuerza el protagonismo de la ciudad como escenario cultural y musical a nivel internacional.