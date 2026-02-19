Sabonis y LaVine no volverán a jugar esta temporada con los Sacramento Kings. Ambos jugadores fueron operados este miércoles para tratar distintas lesiones, según informó ESPN, y el equipo ya asume que cerrará el curso sin sus dos figuras mejor pagadas.

Domantas Sabonis fue intervenido del menisco de la rodilla izquierda. El pívot lituano arrastraba molestias desde noviembre, lesión que lo obligó a perderse 27 partidos antes de regresar a mediados de enero. Sin embargo, con la campaña prácticamente perdida y el equipo en el fondo de la clasificación, decidió pasar por el quirófano para recuperarse por completo.

Por su parte, Zach LaVine fue operado de un tendón en la mano. El escolta promediaba 19,2 puntos por partido, mientras que Sabonis aportaba 15,8 puntos y 11,4 rebotes por encuentro, siendo piezas centrales en la rotación de Sacramento.

Temporada para el olvido en Sacramento

Los Kings atraviesan una de sus peores campañas recientes. Con un balance de 12 victorias y 44 derrotas, incluyendo una racha de 14 caídas consecutivas antes del parón del All-Star, el equipo es el peor de la liga en la actual temporada.

Sin aspiraciones deportivas inmediatas, la franquicia ya enfoca su atención en el próximo draft y en la reconstrucción de cara al siguiente curso. La ausencia de Sabonis y LaVine refuerza esa decisión estratégica: priorizar la recuperación total de sus figuras antes que forzar un regreso sin impacto real en la clasificación.

La temporada en Sacramento terminó antes de tiempo. Ahora comienza el trabajo en los despachos.