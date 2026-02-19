Estados Unidos podría abandonar la AIE si el organismo no modifica su actual enfoque, advirtió este jueves el secretario de Energía, Chris Wright, durante una conferencia de prensa celebrada en París, en el marco de la reunión ministerial de la Agencia Internacional de la Energía.

Wright afirmó que Washington se retiraría si la institución no regresa a lo que considera su misión original centrada en la seguridad energética. No obstante, subrayó que trabajará para evitar ese escenario.

“Si la AIE no es capaz de regresar a su misión inicial, nosotros nos convertiremos en antiguos miembros de la AIE, pero vamos a trabajar para que eso no suceda”, declaró.

Críticas a la agenda climática y a Europa

El secretario de Energía calificó de “ingenua” la agenda que promueve las energías limpias en detrimento de los hidrocarburos como vía para enfrentar la crisis climática. Según su postura, el papel esencial de la agencia debe ser garantizar la seguridad energética global.

Además, cuestionó directamente la estrategia de los países europeos. Señaló que el encarecimiento de la energía en Europa responde a decisiones políticas que, a su juicio, han provocado mayores importaciones energéticas, deslocalización industrial y pérdida de competitividad.

“Parece que quiere empobrecerse y perder industrias, pero el resto del mundo no tiene interés en esa agenda”, afirmó en referencia al continente europeo.

Riesgo geopolítico y liderazgo en la agencia

Wright reconoció que una eventual salida de Estados Unidos podría abrir espacio para que China incremente su influencia dentro del organismo. Por esa razón, insistió en que su país está comprometido en evitar la ruptura.

El funcionario evitó pronunciarse sobre la continuidad de Fatih Birol al frente de la AIE, aunque reiteró sus críticas a la orientación actual de la institución.

El debate sobre el futuro de la AIE se produce en un contexto de tensiones globales por el suministro energético, la transición hacia energías renovables y el equilibrio entre seguridad, costo y sostenibilidad.